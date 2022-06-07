Bakan açıkladı: 12. sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız, öğrencilerimizin hiçbir kaygısı olmasın" açıklamasında bulundu.

LGS sınavına ilişkin de konuşan Özer, iptal edilen hiçbir sorunun olmadığını söyledi.

"Öğretmen atamaları devam edecek. Öğretmenlerimi müsterih olsunlar" diyen Özer, "Okul öncesi öğretmenlerin sayısı artık daha fazla olacak. Özellikle İstanbul'a ağırlık veriyoruz. Yapacağımız atamada öğretmenlerimizin yüzde 50'si İstanbul'a atamayı planlıyoruz. 2022-2023'e bu atamayı yetiştireceğiz. Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak" ifadesini kullandı.