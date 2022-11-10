Bakan '40 gün içinde temel attık' demişti: 'Projeler kısa sürede nasıl hazırlandı?'

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçe görüşmesinde Bakan Murat Kurum’a, hükümetin sosyal konut projelerindeki vaatleriyle ilgili sorular sordu.

Ulaş Karasu Bakan Murat Kurum’a, “Yeni açıklanan sosyal konut için ’40 gün içinde temel attık’ dediniz. Bu süre zarfında projeler nasıl hazırlandı? Alanlar nasıl tahsis edildi? Yükleniciler nasıl bulundu? Hangi ihaleler gerçekleştirildi? Buraları da 21/B ile mi gerçekleştirdiniz yine? Birim fiyatlar nasıl belirlendi? Ben bir inşaat mühendisi olarak bu kısa sürede bu kadar inşaatın ihalesini nasıl tamamladığınızı merak ediyorum” diye sordu.

'Hangi kaynak ve işgücüyle gerçekleştirecek?'

Karasu şu soruları yöneltti:

"Sayın Bakan, 2019 yılında ‘Yüzyılın Konut Projesi’ni’ açıklamıştınız. Aradan geçen sürede TOKİ’nin hedefi vaat olarak kaldı. Bazı projeler, temel atma işinden öteye geçmezken, Yüzyılın Konut Projesi olarak lanse ettiğiniz projeyi hangi kaynaklarla yapacaksınız şimdi?

Dört yıldır derin bir kriz yaşayan inşaat sektöründen bahsediyorum. Son 19 yılda, ortalama 62 bin konut inşa eden TOKİ, iki yıllık süreçte 125’şer bin konutu hangi kaynak ve işgücüyle gerçekleştirecek? Müteahhitlerin şu anda içinde bulunduğu durumdan ne kadar haberdarsınız? Dört yıldır müteahhitler ciddi krizle uğraşırken, bu yıl içinde iki kez fiyat farkı kararnamesi çıktığı hâlde müteahhitler teminat mektuplarını yakarken, birçok müteahhit işleri yarım bırakırken siz bu inşaatları hangi müteahhitlerle gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz?

'40 gün içinde nasıl temel atıldı?'

Yeni açıklanan sosyal konut için ‘40 gün içinde temel attık’ dediniz. Bu süre zarfında projeler nasıl hazırlandı? Alanlar nasıl tahsis edildi? Yükleniciler nasıl bulundu? Hangi ihaleler gerçekleştirildi? Buraları da 21/B ile mi gerçekleştirdiniz yine? Birim fiyatlar nasıl belirlendi? Ben bir inşaat mühendisi olarak bu kısa sürede bu kadar inşaatın ihalesini nasıl tamamladığınızı merak ediyorum.

Projeye göre, ilk konutlar 24 ay içinde teslim edilecek. Proje kademeli olarak 2028 yılında tamamlanacak. Bu takvim Türkiye genelinde yaşanan konut krizine nasıl çözüm olacaktır? Bakın, 500 bin konut büyük bir miktar olarak görülebilir ama size bir istatistik sunayım: Sadece 2021 yılında Türkiye'de evlenen çift sayısı 561 bin. Bu çiftlerin konut ihtiyacı var mı, var. Birçoğu hayata yeni atılmış mı, evet. Peki, bu kadar gencin konut ihtiyacını kim karşılayacak? Öğrenciyi, dar gelirliyi hesaba dahi katmadan böyle bir tablo ortaya çıkıyor.

Sayın Bakan, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için onlara ‘İkinci işlerde çalışsınlar’ tavsiyesinde bulundunuz. Size göre, dar gelirli vatandaşlar hangi işlerde çalışmalı? İstanbul gibi bir kentte yol süresiyle birlikte günde 12-13 saatini işte geçiren bir vatandaşımıza uygun hangi işler var sizce?” (ANKA)