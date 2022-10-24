Bahçeli'nin mitinginde AKP'liler ile MHP'liler birbirlerine girdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Manisa mitingi öncesinde, alana VIP bölümünden giriş yapmak isteyen AKP'li Milletvekili Tamer Akkal'la Ülkü Ocakları görevlileri arasında yumruklu kavga çıktı.

Pencere TV’den Ahmet Ünsal’ın haberine göre, bir Ülkü Ocakları görevlisinin AKP'li Akkal’a “Sizi tanımıyorum, buradan alamam” demesinin ardından çıkan kavgadan bir süre sonra AKP'li vekiller çekildi.

AKP Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık’ı arbedenin içerisinden danışmanı çıkartırken, AKP Manisa Milletvekili ve MKYK üyesi Murat Baybatur’un araya girmesiyle alanda AKP'li vekil kalmadı.

Öte yandan AKP'lilerin çekilmesini takiben MHP’liler yumruklu kavgaya kendi aralarında bir müddet daha devam etti.

Kendi aralarındaki kavgalarının bitmesinin ardından MHP'li yöneticiler AKP Manisa Milletvekili Tamer Akkal’dan özür diledi.

Gerginliğin çıktığı anlar

Akkal ise "Olayların kendisi yüzünden çıkmadığını" söyleyerek şöyle konuştu:

“Ben mitingi alanına girmek için ilgili giriş yerinden geçmek istediğimde oradaki Manisa milletvekillerini tanımayan bir görevli bana ‘Sizi tanımıyorum buradan alamam’ dedi. Ben de kendisine ‘Ben Manisa milletvekiliyim’ dememe rağmen almamakta ısrar edince araya Genel Başkan yardımcıları girmesiyle öylelikle miting alanına girebildim. Benim de bir anlam yükleyemediğim şekilde ortalık birden karıştı hatta bende çıkan kavgayı ayırmaya çalışanlar arasında idim.”

Son seçimlerde İYİP sıralarından meclise giren Akkal, daha sonra AKP'ye geçmişti.