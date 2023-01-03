Bahçeli'nin 'kahraman' dediği mafya liderinden Sinan Ateş açıklaması: 'Kurumlara sızmış FETÖ ajanları'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kahraman’ ilan ettiği organize suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından isim vermeden açıklamada bulundu.

Suç örgütü liderliği, yağma ve tehdit gibi birçok suçtan hüküm giymiş olan Yılmaz, açıklamasında "Ülkücü katili ülkücü olamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general bir zamanlar Ülkü Ocakları'nda genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Bir şahlanış olacak. Kolay mı sanırsınız. Tarih küllerinden doğacak. Önümüzü mü açacaklar mı sanırsınız. Kırılacak zincirler, yıkılacak duvarlar. Tarih Türk'ü yazacak. Verilmeden mücadele galip mi gelinecek sanırsınız. İşte batıl ile hakkın mücadelesi bin yıldır vardı, bugün yine karşı karşıyayız. 2023 yeni bir başlangıç olacak. Türkiye'nin yükseliş sürecini engellemek isteyen istihbarat yapılan, tek tek adımlarını atıyor. Bu yüzden yaşanacaklara karşı uyanık olmak, birliktelik içinde vakur hareket etmek zorundayız.

'Liderimizin ve teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğiz'

Mensubiyet şuuru ile büyüdüğümüz, yetiştiğimiz Ülkü Ocakları, akabinde siyasi hayatımızı sürdürdüğümüz Milliyetçi Hareket Partimiz zan ve hizan altında bırakmaya çalışan sosyal medyada bir güruh söz konusudur. Bizler bu teşkilatın evlatları olarak her zaman ve her daim nefesimizin yettiği son güne kadar liderimizin ve teşkilatlarımızın emrinde olmaya devam edeceğiz. Dün davamız için ne yaptıysak bugünde yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Fitneye yer vermeden üstümüze kurulan oyunlara aldırmadan mücadelemize devam edeceğiz. Yılmadan, yıkılmadan ve bir milim bükülmeden mücadelemizi sürdüreceğimizi kimse aklından çıkarmasın...

'Kurumlara sızmış FETÖ ajanları'

Mersin'de 17 Mart 2022 yılında 19 yaşında şehit edilen Adana Ülkü Ocakları'na bağlı Emrullah Kaplan kardeşimiz unutulmamalıdır. Ülkücü katili ülkücü olamaz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde general bir zamanlar Ülkü Ocakları'nda genel başkan olsalar da bu kurumlara sızmış FETÖ ajanlarıdır ancak.

O yüzden yarın ben ne yaptım dememek adına dava arkadaşlarıma mesajım nettir. CIA merkezli oyunların bir parçası olmamak. Nereye hizmet ettiğini bilmeyen davranışlardan uzak durmak gerekir. Ve sizlere bu sisli havada tek mesajım; Lider-Teşkilat-Doktrin."