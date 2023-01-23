Bahçeli'nin danışmanından Arınç'a: Cumhur İttifakı içinde adeta Fitne Üretim Merkezi gibi…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, AKP'li eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç hakkında "Cumhur ittifakı içinde adeta Fitne Üretim Merkezi gibi, bol bol sinsilik peşinde" dedi.

Türkgün'de "FÜM'cü Bülent Arınç" başlığıyla yayımlanan başyazı şöyle:

"Seçim tarihi belirlenir belirlenmez yine onu ekrana sürdüler. Cumhur ittifakı içinde adeta FÜM (Fitne Üretim Merkezi) gibi… Cumhur ittifakı içinde seveni yok ama kendini hala AK Partili olarak gösterip sürekli Cumhur ittifakı içinde fitne üretmeye çalışıyor. Öyle bir sicil sahibi ki bırakın konuşmayı insan içine bile çıkmaması gerekiyor. Buraya kadar olan özet cümlem bile onun Bülent Arınç olduğunu anlamaya yetiyor değil mi? Beynini ve yüreğini okuyun kesinlikle 'Cumhur ittifakı dağılsın, Cumhur ittifakı başarısız olsun' temennileri vücudunun tüm hücrelerini kaplamıştır.

'Aslında 6+HDP masasının sadık destekçisi'

Biliyorsunuz sürekli ortalıktan kaybolan, bir görünüp bir yok olan kişiler için karabatak derler. Bülent Arınç da böyle bir tiplemedir. Bir televizyon programına çıkıyor, Cumhur ittifakı içine fitneyi veriyor, ondan sonra en az 2-3 ay ortadan kayboluyor. Her ekrana çıktığında PKK’lı terörist Selahattin Demirtaş’ı, Osman Kavala gibi PKK-FETÖ sempatizanını, FETÖ’den ihraç edilmiş kişileri savunuyor, Cumhur ittifakı arasında da fitne yaratmaya çalışıyor. Onun propaganda sistemi bu… Aslında 6+HDP masasının sadık destekçisi. Her konuşması onlara hizmet amacı taşıyor.

PKK-FETÖ siciline bak, sonra MHP’nin dava arkadaşları hakkında sinsilik peşinde koş'

Geçtiğimiz hafta, 2-3 ay aradan sonra yine ekranlara çıktı.15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, her milli davada uyum içinde olan ittifak birlikteliği için 'AK Parti MHP’leşmemeli, MHP de AK partileşmemeli' şeklinde bir değerlendirmede bulunarak ittifak içinde ortak noktaları güçlendirmeye yönelik adımlardan alerji duyduğunu gösterdi. Art niyetli olduğunu, MHP’ye nefret beslediğini bir başka cümlesinden yine anlıyoruz.

Diyor ki 'Bizim dava arkadaşlığımızı, başkalarının mafya liderleriyle veya suç örgütü liderleriyle bir aradaki fotoğraflarına bakarak değerlendirmeyin.'

Bu sözlerle kimi kast ettiği gayet açık. Yüzlerce askerimizin, polisimizin şehit edilmesinde azmettirici olmuş terörist Demirtaş’a özgürlük isteyen, onun PKK’lı teröristleri kutsadığı kitaplarının okunması için ekranlardan öven, senin gibi bir adamı nasıl değerlendirmek gerekiyor acaba? Bak sinsilik yaparken altında kalan yine sen oldun Bülent Arınç…

Babası ve amcaoğlu sol terör örgütleri tarafından şehit edilen Alaattin Çakıcı ‘bizim dava arkadaşımız’ olabilir de sen terörist Demirtaş ile nasıl bir dava arkadaşlığı yaşıyorsun ki onun özgürlüğü için avukatlık, onun teröristleri övdüğü kitabı için reklamcılık yapıyorsun? Senin teröristbaşı Fethullah Gülen ile birlikte yer sofralarında yediğin yemeklerin vitamin etkisi ne olmuştur acaba?

Sen kendinin PKK-FETÖ siciline bir bak, ondan sonra MHP’nin dava arkadaşları hakkında sinsilik peşinde koş…

'Bir eli FETÖ’de, bir eli PKK’da'

Bülent Arınç, terör örgütü PKK ve FETÖ’ye hep sıcak mesajlar veren biri olarak, Sinan Ateş cinayeti için de 'Bir yorum yapmayı çok şeyler bilsem de doğru bulmam. Çünkü birilerinin hedefi olmak istemem' yorumunda bulunmuş… Türk Ordusu’nun ‘Kozmik Odasına’ FETÖ’cüleri sokmuş Bülent Arınç’ı savcılık acilen çağırıp o bildiği ‘Çok şeyler’ adına sorgulamalıdır. Böyle ilişkileri olan, böyle bir siyasi profilin elbette çok şeyler bilme ihtimali vardır. Bir eli FETÖ’de, bir eli PKK’da olan biri için güçlü ihtimaldir.

Bülent Arınç öyle bir figür haline gelmiştir ki konuştuğunda ona ilk tepki gösteren AK Parti tabanı, yöneticileri, yazarları, yorumcuları olmaktadır. Bülent Arınç 6+HDP masasının borazanıdır. Onun içinde bol bol sinsilik peşindedir."