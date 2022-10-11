Bahçeli'nin danışmanından AKP'li isme: 'Kendi sonunu hazırladın'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı, Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz'ü sert sözlerle eleştirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce nikah şahitliğini yaptığı Akyüz, halen AKP'ye yakınlığıyla biliniyor. Federasyon başkanının adı bugüne kadar birçok usulsüzlüğe karıştı, ancak hiçbiri için soruşturma açılmadı.

Çiçek, Akyüz'ün Wushu Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olan Sıla Zeynep Turan'ın kürsüde bozkurt işareti yapmasına izin vermediğini ve "Terbiyesizlik yapma" diye azarladığını söyledi. Bu tepkiyi 'soysuzluk' ve 'kansızlık' olarak niteleyen köşe yazarı, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede şehit olan askerlerimize, polislerimize bakın hepsinin dağda, ovada, şehirde muhakkak Bozkurt işareti yaparken fotoğrafı vardır.

'Erdoğan, Yıldırım, Çavuşoğlu ve Soylu da mı terbiyesizlik yaptı?

Abdurrahman Akyüz isimli hadsiz, terbiyesiz adam; bu ülkede Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milli teknoloji konusunda büyük devrimler gerçekleştiren Selçuk Bayraktar ve daha niceleri Bozkurt işareti yapmıştır. Senin hadsiz mantığına göre onlarda mı terbiyesizlik yapmıştır?

Abdurrahman Akyüz isimli hadsiz, sen ne hakla şampiyon olmuş milli ve manevi değerlere bağlı bir genç kızımızı gözyaşına boğarsın? Şampiyon olmuş bir genç sporcuyu ağlatacak kadar, Bozkurt işaretine duyduğun kinin ve nefretin sebebi nedir?

'Kendi sonunu hazırladın'

Türklüğün bağımsızlık sembolüne düşmanlık duyuyorsan, sen kesin bir başkasının kölesisin. Abdurrahman Akyüz adının geçtiği birçok skandal varken, üzerine böyle bir skandala imza atarak zaten tartışmalı ve lekeli olan kendi sonunu hazırladın.

'Herhalde istifa edersin'

Bu hadsizlik ve terbiyesizlik sonrası herhalde gözyaşı döktürdüğün kızımızdan özür dileyerek Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili görevinden istifa edersin. Bozkurt işaretinin tarihini, anlamını bilmiyorsan zaten senin gençlere verebileceğin hiçbir şey yoktur."