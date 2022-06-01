Bahçeli'nin danışmanın tepki çeken mesajı: Gözümüz Jesus ve Fener'in üzerinde olacak

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün Jorge Jesus paylaşımı tepki çekti.

Sözlü paylaşımında "Fenerbahçe Jorge Jesus'u getiriyormuş. İsmail Kartal Türk değilde kariyersiz bir Avrupalı olsa idi Fener bu kompleksli davranışı sergilemez İsmail Kartal ile yoluna devam ederdi. Gelecek sezonu heyecanla bekleyeceğiz Süper Lig'de.Gözümüz Jesus ve Fener'in üzerinde olacak." dedi.

Taraftarlar Sözlü'nün 2014'de paylaştığı tweeti hatırlattı.