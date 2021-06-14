Bahçeli'nin danışmanı Cumhuriyet'i hedef aldı

Dün MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazetelerini hedef almıştı.

Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek de bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet'i hedef alarak, "Cumhuriyet gazetesi Türkiye Cumhuriyetini yıkmak isteyenlerin sesidir, nefesidir, yuvasıdır!" ifadesini kullandı.

MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazeteleri hedef alarak "Cumhuriyet, Sözcü ve Karar gazetelerinin ülkücü hareketle ilgili sürdürdüğü yayın politikası, şartlanmış şapşallığın daniskası" demişti.

İsmail Özdemir daha önce de, Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, HaberTürk TV programcıları Ebru Baki ve Bülent Aydemir'i de hedef almıştı.