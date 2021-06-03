Bahçelievler'deki dev arazi satılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Naksan Plastik Yenibosna Gayrimenkulü Ticareti ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul Bahçelievler'de Yenibosna semtinde bulunan arsa vasıflı taşınmaz 35 milyon 170 bin lira bedelle satışa çıktı.

Satışa konu arsa üzerinde hangar tarzı depolama alanı olan taşınmazlar bulunuyor. Büyük bir kısmı ise boş ve otopark olarak kullanılıyor. Arsaya komşu olarak özel okul ve farklı markalara ait otomotiv satış ve yetkili servis binaları bulunuyor. Bölgede daha çok tekstil alanında faaliyet gösteren binalar bulunuyor.