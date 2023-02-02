İstanbul'da Bahçelievler D-100 üzerinde bir İETT otobüsü durağa girdi.
Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Yaralılar var
Bahçelievler D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Haber Merkezi
İstanbul'da Bahçelievler D-100 üzerinde bir İETT otobüsü durağa girdi.
Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.