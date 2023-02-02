Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Yaralılar var

Bahçelievler D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi

İstanbul'da Bahçelievler D-100 üzerinde bir İETT otobüsü durağa girdi.

Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.