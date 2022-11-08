Bahçeli'den seçim tarihine ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de partisinin grup toplantısının ardından; gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli, AKP’nin anayasa değişikliği ile ilgili HDP Grubu’nu ziyaret etmesi ile ilgili grup toplantısındaki değerlendirmesinin anımsatılması üzerine “Özel olarak söyleyeceğimiz bir şey yok. Anayasa’nın başörtüsü meselesinin çözümünde AK Parti ile beraber, Cumhur İttifakı olarak her türlü gayreti gösteriyoruz. Sonuç da alacağız inşallah” dedi.

Bahçeli, ayrıca; HDP ile yapılan görüşmede MHP’li bir ismin olmamasına ilişkin soruya ise “Onu Halk TV’nin yöneticilerine sorun. Bizim nereye gideceğimizi biz biliriz. Ama onların dediği yere gitmeyiz” karşılığını verdi.

Bahçeli seçim tarihinde değişiklik olup olmayacağına ilişkin soruya da “7 ay olduğunu söylüyorlar” diye cevap verdi. (ANKA)