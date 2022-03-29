Bahçeli'den seçim anketi sonuçlarına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin seçimde baraj altında kalacağını gösteren anketlere tepki gösterdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Şunu bir defa inanç ve iddiayla söylemek isterim ki MHP'yi itibarsızlaştırmaya, oy oranının iniş halinde olduğunu göstermeye çabalayan kim varsa 2023'de nal toplayacak, bozguna uğrayacaktır. Algı operasyonları bize sökmez" dedi.

Bahçeli, "Bizim anketimiz 85 milyon Türk insanının duasıdır. Bizim hakkımızda tek söz sahibi büyük Türk milletidir. Nehir olmayan yerde balık avına çıkanlar bizimle boy ölçüşemez" diye konuştu.