Bahçeli'den 'Rusya'ya yaptırım' yanıtı: Gelsinler Antalya'da anlatsınlar

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Zillet ittifakı Rusya’ya yaptırım uygulansın diye dayatıyor. Gelsinler de bunu otelcilerimize söylesinler' dedi.

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da MHP Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

AKP iktidarının savaşta olan Rusya ve Ukrayna'yla yürüttüğü diplomasiye değinen Bahçeli, şunları söyledi:

"Türkiye, bu savaşın diyalog ve diplomasiyle çözümü için muazzam bir faaliyet yürütüyor. Ancak zillet ittifakı bunu görmüyor, göremiyor; Rusya’ya yaptırım uygulansın diye dayatıyor. Gelsinler de bunu otelcilerimize söylesinler. Gelsinler de bunu Antalya’ya anlatsınlar. Domates üreticilerimizden tutun da turizm sektöründe çalışan kardeşlerimize varıncaya kadar yaptırımların olması gerektiğini paylaşsınlar, hodri meydan"

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