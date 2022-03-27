Bahçeli'den 'Rusya'ya yaptırım' yanıtı: Gelsinler Antalya'da anlatsınlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya'da MHP Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

AKP iktidarının savaşta olan Rusya ve Ukrayna'yla yürüttüğü diplomasiye değinen Bahçeli, şunları söyledi:

"Türkiye, bu savaşın diyalog ve diplomasiyle çözümü için muazzam bir faaliyet yürütüyor. Ancak zillet ittifakı bunu görmüyor, göremiyor; Rusya’ya yaptırım uygulansın diye dayatıyor. Gelsinler de bunu otelcilerimize söylesinler. Gelsinler de bunu Antalya’ya anlatsınlar. Domates üreticilerimizden tutun da turizm sektöründe çalışan kardeşlerimize varıncaya kadar yaptırımların olması gerektiğini paylaşsınlar, hodri meydan"