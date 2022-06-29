Bahçeli'den NATO'daki mutabakata övgü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Madrid'de Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan mutabakatla ilgili “Stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır” yorumunu yaptı.

Bahçeli "İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıra ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır" dedi.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerine olan itirazını geri çektiği mutabakata ilişkin açıklama yapan Bahçeli "Türkiye Madrid'de istediğini almış, Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmiştir" dedi.

Bahçeli "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarının önünde Türkiye'nin ortaya koyduğu tutarlı duruş açısından engel kalmamıştır" ifadelerini kullandı.