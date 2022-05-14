Bahçeli'den Muharrem İnce'ye sürpriz telefon

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada DSP Genel Başkan Önder Aksakal ile görüşen İnce, daha sonra yaptığı basın açıklamada, gıda, tarım ve hayvansal üretimle ilgili çok ciddi sıkıntılar olduğunu, bu konuda tüm partilerle görüşeceklerini dile getirdi.

İnce tüm partilerden randevu talep ettiğini belirterek, "Gelecek Partisi randevu verdi onlara gideceğiz, Sayın Bahçeli telefonla aradı, 'en kısa sürede görüşelim' dedi ama randevulaşmadık. Kim randevu verirse kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi belirtmek isterim" dedi.