Bahçeli'den mafya lideri Kürşat Yılmaz'la 'gündem değerlendirmesi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi’ndeki makamında ülkücü mafya lideri Kürşat Yılmaz’ı kabul etti.

Görüşmenin fotoğrafı, Kürşat Yılmaz’ın Twitter hesabı üzerinden paylaşıldı. Paylaşımda Yılmaz, “Değerli Büyüğüm, Zor Günlerimizde Bizleri Unutmayan Sırtını Dönmeyen Kapılarını Örtmeyen Vefalı Liderim Kırmızı Çizgim Sayın Devlet Bahçeli ile Bayramlaşarak Gündeme Dair Değerlendirmeler Yapmanın Kendisine Olan Bağlılığımızı Bildirmemizin Sevincini Yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çıkar amaçlı Suç Örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Kürşat Yılmaz, 2021 yılında tahliye edilmişti.

Bahçeli, 2018 seçimleri öncesi Selahattin Demirtaş’ın adaylığı ve cezaevinden çıkarılması için yapılan kampanyayla ilgili olarak yaptığı açıklamada “ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri” olarak nitelediği Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz gibi isimler için af istemişti. Bahçeli, Yılmaz için “kahramanımız” demişti.