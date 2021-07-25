Bahçeli'den 'Lozan' mesajı: 'Kutuplaşmanın dehlizlerine savurmak insafsızlık'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 98. yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bahçeli sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "Siyasi önyargılarla, ideolojik dogmalarla, fikri saplantılarla Lozan Antlaşması’nı kutuplaşmanın dehlizlerine savurmak insafsızlık ve tarih bilmezliktir. Zafer mi? Hezimet mi? sorusuna cevap aramak yerine, Lozan Antlaşması’nı tanımak, kavramak ve ruhunu özümsemek lazımdır" dedi.

Bahçeli mesajında "Bugünlerde Lozan’dan yana, Lozan’a karşı olanlar tasnifine tevessül eden bazı güdük akıllılar zırvanın ve tarihten nifak üretmeye çalışmanın damgalı failleridir. Bunlar bilmelidir ki, Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran değil, tescil eden 143 maddelik belgedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan’da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır" ifadelerine yer verdi.