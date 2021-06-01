Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında "ABD'nin bazı körfez ülkeleriyle hain senaryo üzerinde kafa yorduğuna dair iddialar havalarda uçuşmaktadır. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı amaçlayan örtülü operasyonlar, asimetrik tahrikleri yoğunluk kazanmıştır" diyen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu bu operasyonun siyasi ayağı olarak niteledi.
Bahçeli, erken seçim taleplerine ilişkin de açıklamada bulundu.
Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:
- Siyasi mücadelenin bir ahlakı olmalıdır. İlkesizlerin bağımsız bir iradesi olamaz. Zillet partileri zalimlerin elindeki kozdur. Yeter ki ağızlarına bal sürülsün, sinek gibidirler pekmezciyi hemen tanırlar. Bunlara göre etek öpmekle dudak kirlenmez. Fitnecidirler. Türkiye işte böylesi bir muhalefete maruzdur.
- ABD'nin bazı körfez ülkeleriyle hain senaryo üzerinde kafa yorduğuna dair iddialar havalarda uçuşmaktadır. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmayı amaçlayan örtülü operasyonlar, asimetrik tahrikleri yoğunluk kazanmıştır. Kılıçdaroğlu ve yandaşları bu operasyonun siyaset ayağıdır. Biden'ın dümen suyuna gelen, kanlı teknesine bilen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin erken seçim isteği melanetin sözüdür. Türk milleti böylesi bir tuzağa düşmeyecektir. Oyun büyük, oyun sinsi, oyun karanlıktır. CHP Genel Başkanı bir an önce seçime gidilmesini istiyor, belli ki acelesi var. Daha da çirkefleşerek 'Milletten korkulur mu' diye soruyor. Asıl milli irade kalpazanının bizatihi zihniyeti olduğunu unutmuşa benziyor.
- Mafyayı Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı gören Kılıçdaroğlu, terör örgütlerinin neşesi, Türkiye düşmanlarının nesnesi olduğunu görmüyor. CHP yönetimine siyasi propaganda üretiminin kimin yaptığı herkesçe bilinmektedir.
- Kılıçdaroğlu masal anlatmasın, ruh ikizi haline döndüğü mafyaya baksın. Mafyanın CHP'ye, tetikçi köşe yazarlarına nasıl nüfuz ettiğini bilmeyen kalmamıştır. CHP yönetimi öyle bir hale gelmiştir ki zehirli mantar gibi her dedikodunun etrafında biterler. Tek ayak üstünde kırk yalan söylerler. Kılıçdaroğlu fazla celallenme, heveslenme. Ülkemizin erken seçim gibi bir gündemi yoktur, bunu da kiralık aklından çıkarma. Demedi deme, adam sözü dinle.
Atatürk açıklaması
- Ayasofya-i Kebir Cami Şerifleri açılmışken, büyük bir özlem olan Taksim Cami'nin manevi hayatımıza kazandırılması müslüman gönüllerle buluşturulması sağlanmışken nükseden Atatürk alerjisinin esas gerekçesini nasıl okumalı, nasıl anlamalıyız?
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e tahammülsüzlük,Türkiye Cumhuriyeti'ne tahammülsüzlüktür. Atatürk düşmanlığı yapmak ihanete hizmettir. Gizli FETÖ'cü olup olmadıkları mutlaka incelenmelidir. Atatürk'e hakaret edenler, daha fazla Müslüman olduklarını mı sanıyorlar? İdeolojik doğmalarla, ilkel bir taassupla, keskin ön yargılarla Atatürk düşmanlığı yapmak millete değil hıyanete hizmettir.