Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Diyarbakır'da çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır ziyaretiyle ilgili olarak 5 soru sorduğunu bu sorulara yanıt istediğini söyledi.
Bahçeli, "Yanlış bir zamanlama olmuştur. Konuşmalarda barış dillendirilmemiştir. Orada çok aşırı vaatlerde bulunulmuştur. O vaatler karşısında Sayın CHP Genel Başkanı özellikle yüksek sesle, kararlı bir şekilde 'bana her türlü soruyu sorabilirsiniz, her şeyi sizinle konuşabilir, açıklayabilirim. Ne biliyorsanız sorunuz' demiştir. Ben de Twitter'da 5 soru sordum. Onların cevabını önce 6'lı masaya anlatsın, sonra Türk milletine anlatsın. Ondan sonra da vakit bulabiliyorsa dünya barışının nasıl gerçekleşeceğine değinsin" şeklinde konuştu.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli'nin açıklamaları şöyle: