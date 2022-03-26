Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Biz yüzmeyi değil tunmayı biliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Belediye Başkanları Toplantısı açılış oturumunda konuştu.

Bahçeli, “Eğer köprüden geçmem diyorsanız, buyurun denize atlayın, yüzerek gidip gelebilirsiniz” sözlerine Kılıçdaroğlu'nun verdiği “Tek bir sorum olacak. Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?” yanıta değindi.

"Kılıçdaroğlu'nun ve yönetiminin ipliği pazara çıkmıştır. Şahsımı hedef alıp, sen barajı geçemezsen nereye yüzeceksin diye sormuştur. Sayın Kılıçdaroğlu fazla merak iyi değildir" diyen Bahçeli, "Tunduğumuz yerde senin gibilerin nasıl bozulduğunu izleriz. Senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır. HDP'nin bir eş başkanı grup toplantısında iktidarın küçük ortağı eriyor diyor. Ağız aynı. CHP ve HDP arasında bir fark kalmadı. Terörist Demirtaş'ı içeriden çıkaracağım diye elinden geleni yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bizi bırak da vicdanın barajını nasıl geçeceksin. Sen onu söyle. Madem yüzme biliyorsun haydi git Boğaz'dan hac çıkarmayı dene. Kılıçdaroğlu bilmelisin ki MHP'nin nefesi ensendedir" ifadesini kullandı.