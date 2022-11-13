Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Aday mısın, değil misin, çık söyle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ'da düzenlenen 'Aday belli, karar net' temalı mitingde açıklamalarda bulundu.

Burada partisiyle birlikte AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için oy isteyen Bahçeli, başta CHP ve HDP olmak üzere muhalefet partilerini hedef aldı:

"Bir AK Parti heyetinin, anayasa değişikliği için Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi ve bunu doğal karşılamamız münafıkları rahatsız etmiştir. PKK neyse HDP odur o kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır. Bu da belgelidir. HDP ihanetin ve bölücülüğün merkez üssü, toplar damarıdır. HDP'nin daha fazla gecikmeden Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması da mutlak mecburiyettir. Kimse HDP'yle ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi biliriz. HDP'yle ortaklık kuran, belediye başkanlığı kazanan, bunları kazanç kapısına çeviren işbirlikçiler bize asla laf edemez."

'Kürt ve Zaza kardeşlerimizin HDP'yle hiçbir alakası yoktur'

Bahçeli, HDP'yi 'eleştirirken', büyük oranda ona oy veren seçmenleri ise ayrı tuttu:

"Kürt ve Zaza kardeşlerimizin HDP'yle hiçbir alakası yoktur. Kürt ve Zaza kökenli kardeşlerim bizim can beraberimizdir, ciğerparemizdir."

Kılıçdaroğlu'na: 'Aday mısın, değil misin?'

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı gezilerini konu edindikten sonra şunları söyledi:

"Mertsen çık söyle, aday mısın? Değil misin? Neden susuyorsun? Niçin duruyorsun? Hangi mantıkla keçeyi suya atıp çıkan yerlerini suya tutuyorsun? Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olma cesareti var mı sende? Onu ifade et. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten aciz bir zihniyete aziz milletimiz hiç onay verir mi?"

'Zalimlere karşı, zillete karşı aynı safta mıyız?'

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yunus diyor ya; 'cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.' Hayat varsa ümit vardır. Ülkü vardır. Ülke vardır. Ufuk vardır. Kaderdaşlık ve kardeşlik hukukuyla yaşayacağımız daha nice asırlar bizleri beklemektedir. Attığımız her adım umut doludur. Söylediğimiz her söz, saygı ve sevgiyle doludur. Kökeni, mezhebi, anasının dili ne olursa olsun milli ve manevi değerlerin ortak paydasında yerini alan her insan bizim kardeşimizdir.

Hiçbir şer aramızı açamayacaktır. Çünkü bizim birlikteliğimiz çıkara dayalı, gelip geçici bir iş ortaklığı değildir. Bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır el eleyiz. Omuz omuzayız. Acımızla ve sevincimizle biriz, beraberiz. Ayrımız yoktur, gayrımız yoktur. Hasmımız ise pek çoktur. Sizlere soruyorum. Haykırışınızla yeri göğü sallamanızı istiyorum. Zalimlere karşı, zillete karşı aynı safta mıyız?

'Cumhur İttifakı, alayına birden göğüs gerecek'

Bu evetler Gakkoşların nerede ve kiminle durduğunun çok açık mesajıdır. 2023, Türkiye'nin yüzüncü yıl dönümüdür. 2023, lider ülke Türkiye'nin ön sözüdür. 2023, 13. Cumhurbaşkanı'yla birlikte, 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılacağı sandık yılıdır. 2023 yılına hazır mısınız? Sandığa gidecek misiniz? Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak mısınız? Varlığınızı, birliğinizi, dirliğinizi ve geleceğinizi müdafaa edecek misiniz?

Meydanın boş olmadığını cümle aleme gösteriyorsunuz. Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın. Cumhur İttifakı, alayına birden göğüs gerecek ve kirli oyunlarını birer birer bozacaktır.

'Adayımız Erdoğan, hedefimiz tekrar seçilmesi'

Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz, Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi, Meclis'te çok güçlü bir MHP kurulumu ve Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkmasıdır.

Cumhur İttifakı olarak Meclis'te nitelikli çoğunluğa ulaşmamız lazım. Soruyorum size, böyle hedeflere birlikte yürümeye var mısınız? Bize destek olacak mısınız?

' Bu muhalefet anlayışı olduktan sonra düşmana gerek bile yok'

Türkiye'yi yabancı ülkelere şikayet edip düşman sevindiren yüzsüzlerle ortak bir geleceğimiz yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, selin içinde sürüklenen kütüğe dönüşmüştür; eylemleriyle beslediği, fıtratıyla bilediği siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. Terörle mücadeleye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'dur. Yalan üstüne yalan söyleyen Kılıçdaroğlu'dur. CHP uçurumun kenarındadır. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit etmektedir. Askerlerimize, polisimize en hayasız iftiraları reva gördü. Cari açığın uyuşturucu paralarıyla kapatıldığını vicdanı rahatsız olmadan söyledi. Türkiye'nin gri listede olduğunu utanmadan söyledi. Bu muhalefet anlayışı olduktan sonra düşmana gerek bile yoktur.

Kılıçdaroğlu CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen CHP yönetimidir. HDP'ye bakanlık vermek isteyen CHP yönetimidir. Soruyorum sizlere, Türkiye düşmanlarına karşı bir miyiz? Terör örgütlerinin, emperyalizmin planlarına karşı beraber miyiz?

'Hamburgerli masalara oturmadık'

MHP'ye evet mi? Recep Tayyip Erdoğan'a evet mi? Milletin üstünde hiçbir güç yoktur. Kılıçdaroğlu ve diğer ortaklarının dış güçlerden icazet beklemeleri rezalettir. Binlerce kilometre uzaktaki bir benzinlikte Türkiye'nin geleceği hakkında alçakça kurguların yapıldığı, hamburgerli masalara oturmadık. Aklımızdan bile geçirmedik. Onlar ABD'ye gider, biz Elazığ'ın huzurundayız. Onlar Birleşik Krallık'ta gezer, biz Diyarbakır'ın, Tunceli'nin gönlündeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz, Cumhur İttifakı'yız. 2023 yılında vatana, bayrağana, milli namusa ve milli haysiyetinize sahip çıkacak mısınız?

Bizim altına yılanların, çıyanların tutunduğu bir masamız yoktur. Hamdolsun milletimiz vardır. Biz masalara yüz sürmeyiz. Masalarda keyif çatmayız. Elazığ ne diyorsa ona kulak veririz. Malatya ne istiyorsa onu yaparız. Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli neyi hedefliyorsa ona hizmet ederiz. Sevdamız millettir. Gücümüz devlettir. Biz Dedem Korkut'un, Hacı Bektaş'ın tarihten gelen sesiyiz.

'Zillet partilerinin her birisi ayrı havada'

Bunların ciddiye alınacak, itibar edilecek hiçbir projesi, hiçbir vizyon hazırlığı yoktur. Temelleri çürük, kolonları yıkık, çatısı uçuk güçlendirilmiş parlamenter sistem lakırdısı dışında söyledikleri hiçbir şey yoktur. Henüz kimi cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri de derin bir anlaşmazlık konusudur. Altılı masa iradesizdir, dış güçlerle yan yana gelerek sinsi bir tertibin içinde oldukları ayan beyan bile ortadadır. Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadılar. Zillet partilerinin her birisi ayrı havadadır. Gündemleri başka başkadır.

Hiçbir siyasi başarısı olmayan, devlet nedir bilmeyen, diplomasiye kafası bakmayan malum belediye başkanlarının isimleri servis edilmektedir. Cumhurbaşkanımızın acemilerle, acem oyunlarına gömülmüş basiretsiz isimlerle aynı teraziye çıkarılması Cumhur'a saygısızlıktır. Zillet partileri çatışma ve çelişki halindedir. HDP ise alayını markaja almıştır. Bir AK Parti heyetinin, anayasa değişikliği için Meclis'te grubu bulunan partileri ziyaret etmesi ve bunu doğal karşılamamız münafıkları rahatsız etmiştir.

'PKK neyse HDP odur, HDP neyse CHP aynıdır'

PKK neyse HDP odur o kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır. Bu da belgelidir. HDP ihanetin ve bölücülüğün merkez üssü, toplar damarıdır. Anayasa Mahkemesi tarafından HDP'nin kapatılması da mutlak mecburiyettir. Kimse HDP'yle ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi biliriz.

HDP'yle ortaklık kuran, belediye başkanlığı kazanan, bunları kazanç kapısına çeviren işbirlikçiler bize asla laf edemez. Kürt ve Zaza kardeşlerimizin HDP'yle hiçbir alakası yoktur.

'CHP ayaklar altındadır'