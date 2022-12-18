Bahçeli'den 'İmamoğlu' açıklaması: 'Saraçhane tiyatrosu fırsatçılıktır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mersin'de 'Aday Belli Karar Net' mitinginde konuştu. Bahçeli "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından Saraçhane'de düzenlenen miting hakkında konuşan Bahçeli "Kesin olmayan hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması en hafiften tabirle fırsatçılıktır" dedi.

Bahçeli "Halkı Saraçhane'ye davet eden Belediye Başkanı, yola koyulan İP Başkanı, altılı masaya Saraçhane dayatması ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir" ifadelerini kullandı.