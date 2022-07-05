Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın sorularını cevapladı.

Türkiye’nin kurtuluşunun bir kişinin belirlenmesine bağlı olmasının psikolojik bir algı olarak değerlendiren Ahmet Davutoğlu, “Siyasi süreç zaten böyle görüldüğü için Türk siyaseti olgunlaşamadı. Yani bir kişi gelsin ve bir kişiye her şeyi havale edelim veya devredelim gibi bir anlayış yanlış” dedi.

'Rövanşizm peşinde olan kesimler var'

Ahmet Davutoğlu, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya gelen altı liderin, “Biz parti genel başkanları olmaktan kaynaklanan cumhurbaşkanı adaylığımızı donduruyoruz, onu o zaman konuşacağız.” diyerek bir fedakarlık yaptığını vurguladı.

Gelecek Partisi Lideri, “Kampanyalar yapılması, bir takım özel çabalar içine girilmesi, iklimi bozuyor. Bu çerçevede 6’lı masanın iç uyumunu bozacak şekilde bir takım söylemler üretilmesi – ki sadece iktidardan değil, Davutoğlu olarak bunu söylüyorum; bir taraftan da kendisini muhalefet zanneden, ama gelecek dönemde kontrolsüz bir gücü kendisi kullanmak isteyen kesimler var. Rövanşizm peşinde olan kesimler var, onların da saldırılarına muhatap oluyoruz” ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez aday olabilmesi için erken seçimin şart olduğunu dile getiren Davutoğlu, aksi bir durumda itiraz edeceklerini de açıkladı.

Davutoğlu, “Vaktinde seçim yaparak böyle bir problem yokmuş gibi karar almak, hukuka aykırı olur. Ama bizim tercihimiz şudur, hukuken değil de, siyaseten tercihimiz şudur, mutlaka seçimle girmeli cumhurbaşkanı. Yani erken seçime gidererek, seçimi kaybederek gitmeli. Yoksa hukuki bir tartışma çıkararak değil.” dedi.

'Bahçeli’den her an bir hamle ben bekliyorum'

Ahmet Davutoğlu, siyasi partilerin sandık her an önüne gelecekmiş gibi hazır olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

“Ama ben Sayın Erdoğan’ın son ana kadar gücünü kullanmaya çalışacağı kanaatindeyim. Bir de uzun süre iktidara sahip olanlar genellikle bir yanılsama içine girerler. Sanki biraz sonra işler düzelecekmiş gibi. Burada iktidarın seçim konusundaki kırılgan taşı sayın Bahçeli’dir. 2002 ve geçen seçim sayın Bahçeli’nin psikolojisine ayarlı seçimler oldu. Yine benzer sürpriz yapabilir. Sayın Erdoğan, döneminin sonuna kadar beklemeyi uygun görse bile sayın Bahçeli’den her an bir hamle ben bekliyorum”