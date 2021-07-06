Bahçeli'den Gergerlioğlu açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, "Pireyi deve yapan palavracılar, bir kaşık suda fırtına koparan pervasızlar akıllarından çıkarmasınlar ki hak edene fırlatılacak taşlar cebimizdedir. Zillet ittifakıyla ayrıyız, uzağız çünkü yalancı, inkarcı, gündüz başka gece başka değiliz" dedi.

MHP Genel Başkanı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Adaletin terazisi yeri geldi mi herkesi tartmalıdır. Eğer hukukun üstünlüğüne inanıyorsa Kılıçdaroğlu, mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi eylemlerinin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Gazi Meclis, suçun barınağı, suçluların sığınağı meskeni ve mekanı olamaz.

Anayasa Mahkemesi, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlaline hükmederek tahliyesini istemiştir. PKK, KCK propagandası yaptığından dolayı 96 gündür Sincan Cezaevin'den bulunan söz konusu karanlık şahsın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine AYM karar vermiştir. CHP'li Berberoğlu gibi Gergerlioğlu'nun da milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır. Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte günü geldiğinde dağdaki eşkiya için de hak ihlali kararı verilecek midir? Anayasa Mahkemesi bu tür davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor?

'İlk kez CHP'ye destek vereceğiz'

Dolandırıcı tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Kılıçdaroğlu kendisine güveniyorsa karar sürecini kendi başlatmalıdır. Söz veriyorum; ilk kez CHP'ye destek vereceğiz. Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir. İşlenmiş suçlar kimsenin yanına bırakılmamalıdır. Bu ihtiyaç herkes ve hepimiz için geçerlidir. Kanundan kaçış yoktur. Teröre yardım ve yataklık yaptıkları tescilli olan, PKK'nın tasması boğazlarına geçen HDP'li vekillerin fezlekelerin görüşülmesi niye gecikmektedir? TBMM Başkanı'nı göreve davet ediyorum. Tarihi sorumluluğu ifa etmeye çağırıyorum. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekillerinin arka kapıdan tekrar TBMM'ye kabul edilmeleri millet iradesini yok sayan bir tasarruftur.

Şeytana öyle ya da böyle açık ya da gizli destek çıkmak bir defa ayan beyan günahkarlıktır. İP'in HDP'nin dibinde ne işi vardır? CHP'nin küçük beslemesi haline dönüşen bu parti yönetiminin HDP'ye sevimli görülme çabası siyasi madrabazlıktır. İP başkanının öylesine bozuk ve buhranlı dili söz konusudur ki ya ne dediğini kulağı duymuyor ay da duyduğunu aklı almıyor.

Terörle mücadelede ismini altın harflerle yazdıran Süleyman Soylu'ya yönelik itibar suikastını kabul etmiyoruz. Bunu da tarihe not düşmek istiyorum. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye?"