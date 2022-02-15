Bahçeli'den fatura açıklaması: Elektrik üretimi ve dağıtımı milli bir konudur

Grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ülkenin gündemine oturan elektrik faturalarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. "Elektrik üretimi ve dağıtımı milli bir konudur" diyen Bahçeli, "Bize göre denetim yetkisi TEDAŞ'a verilmelidir. 2036 yılında kamuya dönecek olan dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına müsaade edilmemelidir." dedi.

Bahçeli şöyle konuştu:

"Yüksek elektrik ve doğalgaz fiyatları ile gıda fiyatlarının vatandaşımızın hayatına gölge düşürmesine kem duramayız. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının artışlarının önüne geçmek durumundayız. Milletimiz ne istiyorsa onun yanında duracağız.

Son günlerde elektrik faturalarındaki yüksek tutarlar vatandaşlarımızı rahatsız etmiş, sanayi tesislerimiz de bu rahatsızlığa ortak olmuştur. Elektriği satan dağıtım şirketleri olmayıp görevli tedarik şirketleridir. Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri ise EPDK tarafından belirlenmektedir. Bu kurum düzenlemeyi yeni baştan ele almalıdır.

Özel dağıtım şirketleri karlılıklarını artırabilmek için kestirme yollara tevessül etmektedir. Yetersiz ve niteliksiz personel çalıştırılması, bakım işlemlerinin yapılmaması gözümüze çarpan bazı aksaklıklardır. Isparta'da yaşanan kesintilerinin sebebi burada aranmalıdır. Bize göre denetim yetkisi TEDAŞ'a verilmelidir. 2036 yılında kamuya dönecek olan dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına müsaade edilmemelidir. Kamuya elektrik dağıtımının devlet eliyle, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir. Elektrik üretimi ve dağıtımı milli bir konudur. İnsanlarımızı elektrik faturalarının ablukasından çekip çıkarmak ortak mükellefiyettir."

'ABD krizi canlı tutuyor'

Ukrayna üzerinden tırmanan NATO-Rusya gerilimine de değinen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Dünya nefesini tutmuş Rusya-Ukrayna arasında nükseden yüksek tansiyonun ağır sonuçlarına odaklanmıştır. Korkunç senaryolar havalarda uçuşmaktadır. Bu ülkenin çatışmaya girmesi risk ve tehdittir. Biden'ın dünya savaşını ifade etmesi krizin sınırlı bir alanda kalmayıp geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir. Böylesi bir cinayete kimse kalkışmamalıdır. Rusya Dışişleri Bakanı'nın dün yaptığı açıklama derin karamsarlık ortamında iyimserliği besleyen bir çıkış olarak değerlendirilmelidir.

Bir yandan krizin artışını tahrik eden, kışkırtan ülkeler varken diğer yanda gerginliğin yatışmasını arzulayan ülkeler bulunmaktadır. Türkiye bu ikinci seçenekte yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk görevi değerlidir. Elbette hayırlı sonuçlara vesile olması yegane dileğimizdir.

Biden'ın 'Rusya işgal ederse Almanya'ya birlikte müdahale ederiz' açıklaması, ABD'nin Polonya'ya askeri birlik göndermesi, Ukrayna'ya silah yüklü 14'üncü uçağı indirmesi krizi soğutmaktan çok canlı tutmaya yönelik adımlardır. Ortamı geren ABD, büyükelçiliğini boşaltmanın yanı sıra ülkedeki vatandaşlarını çağırmıştır.

12 Şubat'taki Biden-Putin görüşmesinden bir uzlaşma çıkmamasına rağmen temasların sürmesi için fikir birliği kısmi bir gelişmedir. Savaşın çıkma ihtimalinden bahsedilmesi çatışmaların bahanesini oluşturmakta, ortamı kızıştırmaktadır. ABD yönetiminin istihbaratını delil gösterip, iddialarının doğru olup olmadığı kısa süre içinde açıklık kazanacaktır.

MHP bu süreçte devletimizin ve hükümetimizin yanındadır."

'Güçlendirilmiş parlamenter sistem'

Muhalefet partilerin genel başkanlarının buluşmasına da değinen Bahçeli şöyle dedi:

"Yatıyor güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar, kalıyor diyorlar. Hedefleri, politikaları yok, cumhurbaşkanı adayları yok. Zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamında 6+1 formatında buluştular. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme amacından başka hedefi olmayanların bir dağılma içinde oldukları belli olmuştur. Zillet ittifakı havlu atmıştır. 5,5 saatlik görüşmenin ardından yapılan açıklamada yeni hiçbir şey yoktur."

'Bizim masamız yuvarlak değil köşelidir'

Bahçeli, ayrıca 6 partinin Ahlatlıbel'de yaptığı toplantıyı hedef alarak yuvarlak masanın bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.

Bahçeli, "Bizim masamız yuvarlak değil köşelidir. Bunların 6'sını toplasanız bir etmez ama bizim Cumhur duruşumuz dünyaya en güçlü cevaptır" dedi.