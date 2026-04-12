Bahçeli'den 'Dünya Barış Konseyi' çıkışı: 'ABD, Çin, Rusya, Türkiye ve AB...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla, ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB'nin, 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, TV100'de Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu programa mesaj gönderdi.

Bahçeli mesajında, "Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur" ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti: