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Bahçeli'den 'Dünya Barış Konseyi' çıkışı: 'ABD, Çin, Rusya, Türkiye ve AB...'

Gelişmelerin 3. Dünya Savaşı senaryolarının yüksek sesle dile getirilmesine yol açtığını söyleyen Bahçeli ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB’nin “Dünya Barış Konseyi” girişimi başlatmasını önerdi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 13.04.2026 , 00:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla, ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB'nin, 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

MHP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, TV100'de Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu programa mesaj gönderdi.

Bahçeli mesajında, "Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur" ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir. Bu şartlarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla, ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB'nin, 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz. Bu girişime de Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz."

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