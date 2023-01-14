Bahçeli'den Altılı Masa'ya: 10 toplantıdan bir şey çıkmadı

MHP'nin "seçim çalışmaları" gündemiyle düzenlenen Kızılcahamam kampı başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkanlık ettiği kampta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

6'lı masayı eleştiren Bahçeli, "10 toplantı yaptılar bir şey elde edemediler. 6 çarpı sıfır eşittir sıfır. Sıfır yutan eleman" değerlendirmesinde bulundu.

'6'lı ganyanla bizi karıştırıyorsunuz'

NTV'nin haberine göre, Bahçeli, seçim için "Biz hazırız" mesajı verirken "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu beklemek lazım" dedi. "Bizim programımızla bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulamaları örtüşüyor" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Beste ile güfte örtüşmüştür" diye konuştu.

"Seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak miting yapılacak mı?" sorusuna ise Bahçeli, "6'lı ganyanla bizi karıştırıyorsunuz" diye konuştu.

'400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur'

Önümüzdeki hafta Meclis komisyonuna gelmesi beklenen "başörtüsü teklifine" ilişkinse Bahçeli, "400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur" ifadelerini kullanırken aksi halde referanduma gidilebileceğini söyledi. Ayrıca yola devam ettiklerini vurgularken muhalefeti de dikkate almadıklarını belirtti.

'İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlerler'

Seçime kısa bir süre kalırken Bahçeli, "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna da yanıt verdi. "İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlerler" dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle hastaneye kaldırılması hakkında da konuşan Bahçeli, durumu basından öğrendiğini dile getirdi.