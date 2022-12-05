Bahçeli'den Altılı Masa'nın adaylık anketine yanıt: Tercihim sınıf arkadaşım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarının sorulması üzerine, "Bana sorarlarsa tercihim sınıf arkadaşım" olur yanıtını verdi.

Meclis'te bütçe görüşmelerine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için anket yapacağı iddialarına yanıt veren MHP lideri, "Ankette kim çıkarsa ona karar verelim, siz de katılır mısınız dediler. Ben henüz cevap vermedim. Eğer birisi ankette bana gelirse, siz bu ankette kimse evet dersiniz derse, tercihim sınıf arkadaşımdan yana olur" diye cevap verdi.

Bahçeli, daha önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun okul arkadaşı olduğunu belirterek, "Kendileri benim okul arkadaşımdır. Başarılı bir öğrenciydi, başarılı bir bürokrat oldu. Şimdi de başarılı bir siyasetçi olmasını bekliyoruz" diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Ankara Ticari İlimler Akademisi'nde aynı sınıfta okumuştu.