Bahçeli'den Akşener'in çağrısına yanıt: 'Ciddiye alınacak bir tarafı yok'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere ayrı ayrı girme çağrısına yanıt verdi.

Bahçeli, "Bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur" dedi.

Yerel seçime yönelik yazılı açıklama yapan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenlerinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerine "heves ve heyecan içinde hazırlanacaklarını ve ortak akıl içinde işbirliğini sürdüreceklerini" söyledi.

AKP'den Bahçeli'ye teşekkür

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de bugün düzenlediği basın toplantısında Bahçeli'nin Akşener'e yanıtını hatırlatarak, “Bahçeli’nin Cumhur İttifakı vurgusu için teşekkür ediyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Afyonkarahisar'da yerel seçimler konusunda partisinin yol haritasına dair önemli mesajlar veren İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere kendi kadrolarıyla gireceklerini duyurmuştu.

"Önümüzdeki yerel seçimlerde kendi kadrolarımızla milletimizin huzuruna çıkacağız ve göreve talip olacağız" diyen Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelin tüm siyasi partiler yerel seçimlere ayrı ayrı girelim!" diye seslenmişti.