Bahçeli'den Ahmet Şık'a: Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer mezarlık olurdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Ahmet Şık'ı tehdit ederek, "Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil, mezarlık olurdu" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Marmara Denizi'nde Mart ayından itibaren baş gösteren, içinden geçtiğimiz şu günlerde feci hal alan deniz salyası istilası, çevre üzerinde daha kararlı, daha dürüst, daha derinlikli düşünmemize yol açmıştır. Deniz salyası nedeniyle alınacak tedbirlere samimiyetle destek vereceğimizi ifade ediyorum. Siyasi rant hesabına tevessül gibi bir yanlışa da hiçkimse düşmemelidir. Deniz salyası belasını yenmek için el birliğine, güç birliğine ve hedef birliğine ileri düzeyde ihtiyaç olduğu asla unutulmamalıdır.

'Başbakanlık yapmış bir şahsın sırlarını döküp saçması devletin kimlerin elinde kaldığına delildir'

Devletin en üst makamlarında görev alanların mahremiyetlerine emanet olan konuları uluorta konuşmaları münafıklık alametidir. Türkiye'de başbakanlık yapmış bir şahsın, kendisiyle birlikte mezara gitmesi gereken sırları döküp saçması, bu devletin kimlerin elinde kaldığına delildir. Ketumiyet yoksa karakter yoktur. Serok Ahmet böyle biridir. Gelecek Partisi'ndekilere tavsiyem, bu Serok'un yanında sakın konuşmayın. Aman ha sır verme gafletine dökmeyin.

Ülkemizdeki muhalefet, iktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye hazırdır. Ancak bu vatan düşmeyecek, Türkiye yenilmeyecek, Türk milleti zillete boyun eğmeyecek. HDP, CHP ile İP'i çoktan kafeslemiş, üzerlerine de kilidi vurmuştur.

'HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur'

HDP'nin kapatılma süreciyle bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının görüşülmesi maalesef savsamaktadır. Bundan sonra bütün gözler AYM'ye çevrilecektir. İkinci kez iade seçeneği de kalmamıştır. HDP'nin kapatılması artık hukukun konusudur. Bu kanlı ve karanlık sayfa açılmamak üzere kapatılmalıdır. Bölücü milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının TBMM'de görüşülüp karara bağlanması neden gecikmektedir?

'Bu haini adalete teslim etmeyecek miyiz?'

TİP'li bir milletvekilinin 'Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor' iftiraları karşısında ne yapacağız? Bu hainin dokunulmazlığını kaldırıp doğruca adalete teslim etmeyecek miyiz? Düşünebiliyor musunuz, böyle bir alçak, TBMM'de bizimle aynı havayı teneffüs ediyor. Devlete katil diyen bu soysuz, devletin her imkanından istifade ediyor, hazinesinden maaşını alıyor. HDP'lilerin fütursuzluğundan cesaret alan bu suçlu bilmelidir ki, Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğun yer TBMM değil, mezarlık olurdu. İktidarı zayıflatacak her türlü politikayı meşru gören bu bölücünün layık olduğu yer Gazi Meclis'in çatısı değil, parmaklıkların arkasıdır.

'CHP ve yedekleri boş arayışlardan vazgeçmeli'

Türkiye'nin erken seçim diye bir gündemi yoktur. CHP ve yedekleri boş arayışlardan vazgeçmelidir. Cumhur, geleceğine sahip çıkacaktır. İstiklal birlik, istikbal için birlik, kazanan Türkiye olacaktır. Cumhur İttifakı milletimizin hizmetkarı, büyük Türkiye'nin de mimarıdır."