Bahçeli'den ABD mesajı: Kalın buzların çözülmesi samimi dileğimizdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ABD arasında soğuk rüzgarların estiğini bilmeyenin kalmadığını söyleyen Bahçeli, "İki ülke arasında kaygan bir zemin oluşturan kalın buzların çözülmesi samimi dileğimizdir. Biden'ın 6 Haziran 2021 tarihinde Washington Post'a yazdığı makalesinde 'Dünya demokrasilerini yeniden toplamayı hedeflediğini' açıklamıştır. ABD'nin müttefiklerine ve ortaklarına taahhütlerini yenileyeceğini söyleyen Biden'ın Türkiye'yi hangi kategoride değerlendirdiği merak ettiğimiz bir husustur. Biden'ın Türkiye'yi nasıl ve hangi seviyede müttefik olarak gördüğünü de belirsizliğini korumaktadır" dedi.

"İrademiz Brüksel'deki NATO karargahına devredilmiş değildir" iddiasında bulunan Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

Nitekim kimden silah alıp alamayacağımızın mevzubahisi Nato'nun bileceği, tayin edeceği bir konu olamayacaktır. ABD'nin Türkiye'yi savunmasız bırakma konusundaki gizli niyeti zehirli meyvelerini 15 Temmuz gecesi vermedi mi? Peki dost dediklerimiz neredeydi? Hangi senaryoları yazıyorlardı? Ekonomik tetikçilerini üzerimize salıp istikrarsızlık fitilini tutuşturanların nesine güveneceğiz. 'Rusya'dan silah almayın' diyorlar. İhtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Parasını peşinen ödediğimiz F-35'leri gasp ederken aklınız neredeydi, neyin peşindeydiniz?

Erken seçim açıklaması

(Kılıçdaroğlu) Bu şahıs hemen seçim diyor. PKK da seçim istiyor. FETÖ yarın seçim olsun diye bekliyor. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş, şakşakçılık yapıyor. İP, HDP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, TKP, TİP erken seçim hayali görüyor. Kılıçdaroğlu Türkiye'de can ve mal güvenliğinin kalmadığını vicdanı sızlamadan söyleyebiliyor. Ülkemizi haksız ve hayasızca jurnalliyor. Demokrasi dışı arayışlara can suyu verip yeşil ışık yakıyor.

Siyasi hayatımızda serseri mayın gibi sürüklenen ve bu hüviyetiyle temel güvenlik riski ve gerginlik odağı haline gelen CHP için çatışmacı siyaset anlayışı, siyasi varlığını sürdürmenin yegane vasıtası olarak görülüyor. Ne utanmaları kalmış ne de millet sevgileri.

Cumhur İttifakı alayının boyunun ölçüsünü sandıkta alacak, zamanında yapılacak seçimin kaç bucak olduğunu gösterecektir. Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır. Türkiye, Türk tipi başkanlık modeliyle geleceği yüksek bir inanmışlıkla kucaklayacaktır.