Bahçeli'den 29 Ekim mesajında 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' övgüsü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99’uncu yıl dönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yayımladı.

Devlet Bahçeli "Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir. Bu haliyle cumhur ile Cumhuriyet bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tam bir kenetlenme, eksiksiz bir kucaklaşma dönemine geçmiştir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasının bir bölümü şöyle:

“Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet’in müstesna fikir ve fiiliyle tescillenmiştir. Aynı zamanda Cumhuriyet, tarihimizin akışını yeni bir devlet ve toplum teşkilatlanmasıyla değiştirmiş, kaldı ki bu değişim hali kaotik bir başkalaşma girdabına düşmeden geçmişin mirasını geleceğin ümitleriyle eklemlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti milli egemenliğe dayanan dev bir atılım, uzun savaşlar döneminin taçlanmış nihai aşamasıdır. Türk milleti 29 Ekim 1923 tarihinde, kutlu mazisinin en önemli stratejik silkinişlerinden birini gerçekleştirmiş, içteki ve dıştaki art niyetli odaklara asla fırsat vermeyeceğini azim ve ahlakıyla ortaya koymuştur.

Türk milletinin varlığını ve haysiyetini koruma esaslarının belirlenip ilam edildiği Cumhuriyet’in sonsuza kadar var olması her vatan evladının ahlaki sorumluluğu ve milli ödevidir. Milli birlik ve kardeşlik bağlarımızın gücü Cumhuriyet’in gücüdür. Cumhurun onuru ile Cumhuriyet’in onuru da bir ve beraberdir. Bu haliyle cumhur ile Cumhuriyet bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tam bir kenetlenme, eksiksiz bir kucaklaşma dönemine geçmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına bir yıl kala, tarihimizin derinliklerinden süzülüp bugünlere ulaşan milli emanetler asla zedeletilmeyecek, hiçbir zaman da zaafa uğratılmayacaktır."