Bahçeli: Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Üniversite sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı. Üniversite sınavı tamamen kaldırılmalıdır. Türkiye sınavsız üniversiteye geçişi başarabilecek üniversite zenginliğine sahiptir. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Her önüne gelen Z kuşağından bahsediyor ancak sınav kuyusundan nasıl çıkılacağı konuşulmuyor. MHP Türk gençliğinin sınav maratonlarına eriyip gitmesine vicdanı razı olmamıştır.

Siyasi muhataplarımıza çağrımızdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. İlköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki yönlendirme çerçevesinde istedikleri bölümlerde yükseköğretime kavuşmalarını sağlayacak platformlar oluşturulmasını hedefliyoruz.'

Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu üniversite sınavlarını kaldıralım. Gençlerimizi bunaltmayalım. Gençlerimiz eğitim, sağlık, istihdam ve serbest zamanlarının değerlendirilmesiyle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz.

YKS'den bir gün önce kurgulanan algı operasyonu ile yalan haber servis edilmiştir. İddiaya göre Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecekti. Bunun doğruluğun yanlışlığını analiz etmeden devreye giren Kılıçdaroğlu fitne tezgahını açtı.

Pinokyo olsa burnu büyürdü. Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum, kendisini her tutsak almışsa, kimler zincire vurmuşsa korkmasın bize itiraf etsin.

Kılıçdaroğlu, bize 'Süleyman Şah Türbesi'nden kaçanları alkışladın' diyor. Sen bizim ne söylediğimizi bilsen ne yazar bilmesen ne yazar. Kendisini her kim tutsak almışsa korkmasın bize itiraf etsin telgraf çeksin yardımsa yardım edelim yeter ki maruz kaldığı girdaptan çıkabilsin. Fidye istiyorlarsa karşılayalım. Yazık oluyor kendisine. Atarı gideri bırak Sayın Kılıçdaroğlu mertçe bize derdini söyle.

'AB Türkiye’nin aleyhine çalışmaktadır'

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini ve iyileştirilmesini Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin inisiyatifine terk eden Avrupa Birliği (AB), dürüst değildir, samimi değildir, adil ve demokratik hiç değildir. Dahası Türkiye’nin aleyhine çalışmaktadır.

Yeni hükümet sistemi refah bereket ve bolluk demektir. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi arayışları insafsızlıktır. Zillet ittifakı sinsi ve sisli bir gölgedir. Türk milleti sonu meçhul bir maceraya atılmayacak Cumhur İttifakı'na destek verecektir.

İstanbul kanalının parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olamaz. İstanbul kanal projesini samimiyetle destekliyoruz. Türkiye ve İstanbulumuzun gücüne güç katacaktır. Her türlü engelleme ihtimalini dikkate alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız. Kızılelma İç Deniz Yolu, Yeşil Kuşak İç Deniz Yolu projelerini hayata geçirebiliriz. Yapılanı yıkmak cinayettir.''