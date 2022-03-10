Bahçeli Ukrayna savaşı hakkında konuştu: Ey Kılıçdaroğlu!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Diyarbakır'ı ziyaret etti. Devlet Bahçeli bu ziyareti hedefine alarak Kılıçdaroğlu'nun asıl amacının "Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimi" olduğunu söyledi.

Bahçeli sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyareti, Türkiye’nin öncülüğünde Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı ile Ukrayna Dışişleri Bakanı’nın ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur.

Ülkemiz tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapıyorken Kılıçdaroğlu’nu dürte dürte harekete geçirip fitne görevine sevk edenler, hem küresel husumetin hem de bölgesel çatışmaların devamını projelendiren odaklardır. CHP Genel Başkanı istikrarsızlığın ve zalim emellerin kuryesidir.

Sayın Kılıçdaroğlu, sana bir iyi, bir de kötü haberim var:

Kötüden başlayayım, hevesin kursağında kalacak. İyi habere gelince, inanıyorum ki, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı nitelikli çözüm ve barış iklimi eninde sonunda tezahür edecek. Taşeronluğunu yaptığın çıkarcı dostlarına söyle, Türkiye’nin önünü hiç kimse kesemeyecek."