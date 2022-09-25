Bahçeli: Türkiye’de Roboski diye bir yer yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Erzurum'da düzenlediği mitingde konuştu.

Bahçeli yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Demirtaş'ı dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz, mahkeme misiniz, hakim misiniz?" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şu şekilde:

2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını hep birlikte kutlayacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, her insanımızı şevkatle kucaklamış, yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz, umutları büyüteceğiz, huzuru büyüteceğiz. Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik.

Demirtaş'ı dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz, mahkeme misiniz, hakim misiniz? Terör suçlusunu dışarıya nasıl çıkaracaksınız. Demirtaş terörist değil mi, bölücü değil mi, hain değil mi, 37 kişinin katili değil mi? Osman Kavala casus değil mi?

Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Kılıçdaroğlu'nun afişin önünde poz verip 'barışacağız' demesi, tüm Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır. Senin madalya takacağın, PKK'ya müzakere teklifi olarak görülmeyecek midir? Eğer kalbi kırık birisi varsa onlar şehit analarıdır. Kılıçdaroğlu kimi kandırıyorsun, herkesi kör ve ahmak mı sanıyorsunuz? Bu fotoğraf vatan haini Demirtaş'a 'seninleyim' mesajıdır. Zamanı geldiğinde hesabı sorulacaktır.