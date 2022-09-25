Bahçeli: Türkiye’de Roboski diye bir yer yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Erzurum'da düzenlediği mitingde konuştu.
Bahçeli yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Demirtaş'ı dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz, mahkeme misiniz, hakim misiniz?" dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şu şekilde:
- Erzurum’da deniz yok diyorlar. Evet yok ama ben burada sevda okyanusu görmekteyim.
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Çizilecek sınırlarımız, milletimiz yok, paylaşılacak vatanımız yok. Hainler ve haşhaşiler boşuna heveslenmesin, susacak ezanımız yok, inecek bayrağımız yok.
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İster Bıden'ı alsınlar yanlarına, ister Pelosi'yi verelim refaketlerine. Yetmedi FETÖ'den yardım dilensinler.
'Adayımız Erdoğan'
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2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını hep birlikte kutlayacağız. Terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, her insanımızı şevkatle kucaklamış, yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz, umutları büyüteceğiz, huzuru büyüteceğiz. Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik.
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Önümüze fitne bariyeri çizenleri ezip geçtik. Cumhur İttifakı olarak birleştik. Varsın birileri köhne cumhurbaşkanları arayadursun. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
'Kılıçdaroğlu'ndan zamanı geldiğinde hesabı sorulacaktır'
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Demirtaş'ı dışarıya çıkaracağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu yetkiyi nereden alıyorsunuz, mahkeme misiniz, hakim misiniz? Terör suçlusunu dışarıya nasıl çıkaracaksınız. Demirtaş terörist değil mi, bölücü değil mi, hain değil mi, 37 kişinin katili değil mi? Osman Kavala casus değil mi?
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Kılıçdaroğlu’nun sözleri hakaret içerikli bir iftiradır. Kılıçdaroğlu'nun afişin önünde poz verip 'barışacağız' demesi, tüm Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır. Senin madalya takacağın, PKK'ya müzakere teklifi olarak görülmeyecek midir? Eğer kalbi kırık birisi varsa onlar şehit analarıdır. Kılıçdaroğlu kimi kandırıyorsun, herkesi kör ve ahmak mı sanıyorsunuz? Bu fotoğraf vatan haini Demirtaş'a 'seninleyim' mesajıdır. Zamanı geldiğinde hesabı sorulacaktır.
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Kılıçdaroğlu, PKK'nın emellerine sarılmıştır. Bir defa da olsa dürüstçe olsa itiraf etsin. İmralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle bir gizli ajandaları var mı?
'Türkiye’de Roboski diye bir yer yok'
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Önümüzdeki yıllar kurşun gibi ağır olacaktır. Ülkemizin güvenliğini emperyalizmin kuklaları teslim alamaz. Bilmeyen varsa söyleyin, biz milletin ruh kökü olan Cumhur İttifakı'yız. Türkiye'ye sahip çıkacağız.
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Kılıçdaroğlu özellikle şunu bilmelidir ki Türkiye’de Roboski diye bir yer yoktur. Olmamıştır, olamayacaktır. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yoktur.
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Hayat pahalılığı bugün varsa yarın her şey ucuzlar."