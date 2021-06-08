Bahçeli 'siyasi etik' yasası istedi: Erdoğan daha önce reddetmişti

Siyaset-mafya-patron üçgenindeki kirli ilişkiler son günlerde Türkiye'nin ilk gündem maddesi.

MHP'nin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, siyasi etik yasasının süratle çıkarılması gerektiğini belirtti. Bahçeli daha önce de bunu dile getirmişti.

Söz konusu yasa daha önce 2015 yılında Ahmet Davutoğlu tarafından gündeme getirilmiş, ancak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşı çıktığı için o dönemki AKP yönetimi hazırlıklarını rafa kaldırmıştı.

Siyasi Etik Yasası için, “Siyasi hayatımın en önemli projesiydi” nitelendirmesinde bulunan Davutoğlu, Erdoğan'ın “İlçe Başkanı bile bulamazsınız” diyerek yasaya karşı çıktığını söylemişti.

Erdoğan ve onun merkezinde durduğu çevre siyasi etik yasasını Davutoğlu'un partiyi kontrol altına alma ve kadrolarını değiştirme girişimi olarak kabul etmişti.

Yasa girişimi Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki en büyük krizlerden biri olarak değerlendirilmişti.

Bahçeli bugünkü konuşmasında konuyla ilgili "Çevre etiği ne kadar önemliyse, siyasi etik kuralları da bir o kadar önemlidir. İhlali düşünülemeyecektir. Dilek ve ümidimiz siyasi etik yasasının daha fazla gecikmeden, süratle çıkarılmasıdır." ifadelerini kullandı.