Bahçeli Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez konuştu: 'Şimdi söz sırası bizde'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez konuşan Devlet Bahçeli, "Madem herkes sırasını savdı. Madem herkes eteğindeki taşları döktü. Şimdi söz sırası bizde" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yıl içinde yapılacak seçimler için vakit daraldıkça, zaman kısaldıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır. 2023 yılı bir turnusol kağıdı gibi her melaneti açığa çıkaracaktır.

Türkiye'nin önünü kesmek, ayağına zincir vurmak, yapılanı yıkmak, yatırımı baltalamak amacıyla faal halde olanlar aynı kuyrukta sıraya girmişlerdir. Husumet cephesi kalabalık ve karanlıktır. Seçime kadar her türlü provokasyonun sahnelenmesi muhtemeldir. Saros'un uşakları, 'FETÖ'nün itleri Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümünü sekteye uğratmak amacıyla zillet ittifakının yanında hizalanmışlardır. Türk milletiyle uğraşmanın, MHP ile Cumhur İttifakı'na saldırı pozisyonuna geçmenin bedelini ağır ödeteceğiz.

Yaklaşık 9,5 saat toplantı yapıp da Cumhurbaşkanı'nı tespit edemeyen zillet partileri bir bakıma iflas bayrağını çekmişlerdir. İnsan merak etmeden duramıyor; bugüne kadar ne görüştünüz, neyi konuştunuz?

'MHP ne zaman itibar ve iftira suikastlarına uğrasa...'

MHP ne zaman itibar ve iftira suikastlarına uğrasa, saman altından su gibi yürütülmek istenen bir tertip, bir plan devreye alınmaktadır. Bize yönelik saldırılarla aziz milletimizi hedef alan hazırlıklar yakın benzerlikler taşımaktadır. MHP, Türk milletinin son kalesi, son siperidir. MHP'yi akıllarınca meşgul ettiklerini zannedenler Türkiye'nin ve Türk milletinin kuyusunu kazmak isteyen işbirlikçi güruhtur.

Babacan'ın açıklamalarına tepki

Londra tefecilerinden, New York bankerlerinden ilhamını alıp, İngiliz Muhipler Cemiyeti'nin günümüz ayağına talip olan DEVA Partisi'nin başındaki zat anayasayı tartışmaya açma cüreti göstermiştir. Anayasamızın 66'nci maddesini yeniden ele almayı teklif etmiştir. Bu tulumba partisinin tanıtım başkanı da 'Türklüğü çıkarıyor musunuz' soruna 'Doğru' cevabını vermiştir. CHP'den, İYİ Parti'den ses çıkmamıştır. Bu başkanı Türklüğün nesi rahatsız etmektedir? Türklüğü Anayasa'dan çıkarmayı cesedimizi çiğnemeden nasıl başarılacak? Zillet ittifakının her bir ortağı aynı görüşte midir?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na danışmanlık yapan bölücünün parti genel merkezinde Türk bayrağını kaldırması sadece skandal değil suçtur, cinayettir. Bunlar bayraksızdır, bunlar milliyetsizdir, bunlar cibilliyetsizdir. Türklüğü Anayasa'dan ayıran şerefsiz henüz anasından doğmamıştır. MHP'yi sosyal medyaya yuvalanmış trol teröristler eliyle fitneye çekmeye çalışan vatansız, namussuzlara, namertlere müsaade etmeyeceğiz.

'Bir cinayet üzerinden kurgu yapanlara haykırıyorum...'

Menfur bir cinayetin içine pirüpak gibi arkadaşlarımızı çekmeye çalışanlara tamam demeyeceğiz. Sabrın boyun eğmek değil, mücadele etmek olduğunu göstereceğiz. Çakal olup bozkurda diş gösterenler, densizin devesi gibi ötenler şunu unutmasınlar ki; tek başına da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim, sonu ölüm de olsa surda gedik açtırmayacağım. Bir cinayet üzerinden kurgu yapanlara haykırıyorum ki adayımız belli, kararımız nettir.

Sinan Ateş cinayeti: Şimdi söz sırası bizde

Madem herkes sırasını savdı, herkes taşları döktü, şimdi söz sırası bize gelmiş demektir.

MHP milletinde ve milletinde erimiş bir kahramanlık mefkuresidir. Allah'ın dağına göre kar verdiğini biliyorum. 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın Çukurambar semtinde hunhar bir suikast vuku buldu. Sislerin dağılması, önünün ve ardının aydınlığa kavuşması için beklemeye başladık. Her gelişmeyi yakından takibe başladık. Ortada güpegündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı.

Tüm 'FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonlarıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu iddia edildi. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği zamanlardır.

Bahçeli'den Ümit Özdağ'a: Bu istihbarat fosiline bildiklerini sormak savcılarımızın görevidir

Adına zafer denilen bir partinin ümitsiz vakanın 'Hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz' açıklamasıyla savcıların alanına giren bir açıklama yaptı. Bu savcıların ana görevi olduğu çağrım ve görevimdir. Şimdi de parti binalarına 'Yerli ve milli katil kim' yazacak kadar yerin dibine geçtiler.

Binlerce 'FETÖ' hesabı açıldı. Pensilvanya menşeli sosyal medya saldırıları yaşandı. Azılı MHP düşmanları bu konuyu gerçek mecrasından saptırarak siyasi hesaplaşmaya çevirdiler. TBMM'de yuvalanan terör seviciler meseleyi kanatmayı denediler.

Aleyhimizde aslı olmayan iddialar başta CHP olmak üzere teröristlerin, bölücülerin, mankurtların, devlet ve millet muhaliflerinin eline tutuşturulup meseleyi sahiplenmeleri için siyasi istismar ortamı açıldı.

Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Başkanlık divanı üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. MHP'ye cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp, ittifakla harekete geçildi. Ülkücüyü öteki gören, Mehmetçik katilleriyle işbirliği yapan Kılıçdaroğlu da suskunluğumuzun nedenini sorma gereği duydu. Edebimiz el vermez, edepsizlik edene. Susmak en güzel cevap edebi elden gidene. Suskun değilim; seviyesi ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı alıyorum. Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını ileri sürdü. Bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle Ülkücü Türk gençliğini karıştırma; bu gaflete kapılma. Sen teslim olmuşsun, sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna girmişsin."