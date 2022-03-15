MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:
Çağdaş Gökbel
İlter Aslaner
Haber Merkezi
Bahçeli sağlıkçıları hedef aldı: Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın
Bahçeli, 'TBB'ye bakarsak, Türkiye sağlıkta çoktan iflas bayrağını çekmiştir. Eğer bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa TTB'nin yönetimini çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtıdır' dedi.
Haber Merkezi
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle: