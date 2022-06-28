Bahçeli: Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır, anayasaldır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nda yaptığı konuşmayla ilgili de açıklama yaptı. Bahçeli "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluş yıldönümünde ne işi vardır? Biz bu hazin manzarayı nasıl yorumlayalım? Davet edile edile Kılıçdaroğlu mu davet edildi? Bunu nasıl yaptınız? Karl Marx'tan alıntı yapmasına nasıl katlandınız? Ben çok üzüldüm, dalıp dalıp uzaklara gittim. Acaba Türk Ocakları hiç mi rahatsız olmadı?" dedi.
Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle: