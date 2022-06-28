Bahçeli: Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır, anayasaldır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nda yaptığı konuşmayla ilgili de açıklama yaptı. Bahçeli "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın kuruluş yıldönümünde ne işi vardır? Biz bu hazin manzarayı nasıl yorumlayalım? Davet edile edile Kılıçdaroğlu mu davet edildi? Bunu nasıl yaptınız? Karl Marx'tan alıntı yapmasına nasıl katlandınız? Ben çok üzüldüm, dalıp dalıp uzaklara gittim. Acaba Türk Ocakları hiç mi rahatsız olmadı?" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Cüneyt Arkın vefatından büyük üzüntü duydum. Türk sinemasına seviyeli bir yorum getiren, çizgisini değiştirmeyen duruşu ve vasfıyla herkeste hayranlık uyandıran Cüneyt Arkın her zaman hatırlanacaktır. Cenab Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, sinema camiasına sabırlar diliyorum.

Yerinde saymak demek geriye gitmek demektir. Hep ileriye gideceğiz. En büyük makam, en büyük hak çalışanlara aittir. Karşımızdaki okyanusu bakarak geçemeyiz. Zorlukları boş bahanelere sığınarak yenemeyiz. Hamle üstünlüğünü elimizde tutacağız, hiçbir zaman umutsuzluğun pençesine düşmeyeceğiz. İşleyen demire pas yapışmaz, emek olmadan yemek olmaz.

MHP, adım adım 2023'ün temel taşlarını döşemektedir. Bugünün işini yarına bırakmadan çalışıyoruz, üretiyoruz. Geceyi gündüzle buluşturup, çalışmanın erdemiyle yoğruluyoruz.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı meşrudur, yasaldır, anayasaldır. Türkiye'nin geleceğini Cumhur İttifakı inşa edecektir.

'Zillet ittifakı ortaklarına basiret ve izan temenni ediyoruz'

Saadet Partisi Genel Başkanı, 'Seçimleri yüzde 99 kazanırız' açıklamasını yapmış. Ucube kehanete güler misiniz, ağlar mısınız? Biz sayın Karamollaoğlu’na hayal dünyasında mutluluklar diliyor, Allah’tan da kendisine ve diğer Zillet ittifakı ortaklarına basiret ve izan temenni ediyoruz. Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyerek terörle mücadeleye hayır diyenleri, Libya tezkeresine hayır diyerek Mavi Vatan’a hayır diyenleri acıklı son bekliyor demektir.

Dün Bartın, Karabük ve Kastamonu’da görülen sağanak yağışlar üzücü gelişmelere yol açmıştır. AFAD ile Meteoroloji tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu’da çay ve dereler taşmış, köprüler yıkılmıştır. Söz konusu illerde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, yaraların süratla sarılarak zararların karşılanacağına inanıyorum. Ormanlarımız milli servetimizdir. Ormanlarımızla ilgili pek çok atasözü vardır.

'İdam cezasını tartışmalarını çok yararlı görüyorum'

Yeşile düşman kesilenler dönem dönem canımızı da yakmaktadır. Ormana kastedenler vatana kastetmişlerdir. Geçen hafta Marmaris'te 4500 hektarlık ormanlık alan yangından zarar gördü. Sabotaj ve saldırı içinde olanlara en ağır cezayı vermek milletimizin haklı beklentisidir. Ağaçlarımızı yakanların hayat ışığını söndürmek boynumuzun borcudur. Bu vatan düşmanına hangi cezayı verirsek yüreğimiz soğuyacak? Her canı sıkılan bir yeri yakarsa milli varlığımızı nasıl koruyacağız? 28 Temmuz - 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında 119 eş zamanlı yangın çıkmıştır. Ateşin Çocukları isimli PKK’lı teröristlerin sabotajları, ajan provokatörlerin kapalı devre eylemleri, ilaveten ihmaller zinciri, tedbirsizlik ve dikkatsizlikler birbirlerini eklemlenerek binlerce hektarlık orman alanımız cayır cayır yanmıştır.

Ormana düşmanlık iblise hizmetkârlıktır. Anayasa’nın 169. Maddesinde ormanların korunması ve geliştirilmesiyle ilgili hükümler yer almaktadır. Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü, bu cezanın hukuk mevzuatına girmesiyle ilgili kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı beyan ediyorum.

İdam cezasının kadın cinayetlerini, tecavüz ve terör suçlarını da kapsayacak bir genişlik ve esneklik içinde olmasını bekliyor ve ümit ediyorum. Bu çerçevede üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye de hazır olduğumuzu açıklıyorum.

Gereğini yapamazsak, merhume Emine Bulut'a katilinin haksız indirimiyle adeta taltif edildiği Pınar Gültekin'e ilahi hesap günü gelip çattığında ne diyeceğiz? Kılıçdaroğlu orman yangınının çıkacağını nereden biliyorsun, kim sana kripto mesajlar veriyor?"