Bahçeli: 'MHP nerede?' diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:

"Enkazın üzerinde tepinen, feryadımızdan siyasi rant aşırmak için çırpınan utanmazlara her dönemde şahitlik ettik.

İnsanlarımızın imdat çağrısı yaparken, afetzedeler can havliyle hayata tutunmaya çalışırken kazanç ve çıkar çetelesini tutan, vicdan ve insanlık fukaralarını esefle, öfkeyle izledik.

İyiliğe sessiz kalıp kötülüğe nefes alan çapulcuları, dişimize sıkarak tahammül sınırlarımızı zorlayarak takip ediyor, lazım gelen notlarımızı da alıyoruz.

Türkiyemiz devasa bir felaketin pençesindedir. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz kuşkusuzdur. Ne var ki yaşadığımız deprem felaketi ne ilk ne de son olacaktır. Yerin altında zamanla biriken ardından kırılan fay hatlarının çatlaklarından yerin üstüne çıkan şiddet enerjisi jeoloji gerçeği ile yaşamak, bunun da vahim sonuçlarını en aza indirmek durumundayız.

Kentleşme politikalarımızı gözden geçirip bina yapılarını, yerleşme stratejilerini, doğal afetlerin risk ve tehditlerini dikkate alarak yeni baştan değerlendirmeliyiz. Nitekim bunu hemen yapmalıyız. Şiddeti, ağır sonuçları, etkilediği alan ve nüfus itibariyle son yüzyıl içinde maruz kaldığımız en büyük deprem felaketi karşısında çetin bir sınavdan ve sınamadan geçiyoruz.

Bunu idrak etmeden atacağımız her adım, söyleyeceğimiz her söz boşluğa düşmeye mahkumdur. Türk milleti nice badireyi atlatmıştır. Allah yardım ettiği müddetçe bugünkü ağır sıkıntının üstesinden de gelmesini bilecektir.

Kentleşme politikamızı gözden geçirmeliyiz.

Titiz çalışmaları meşgul etmemek için gelişmeleri Ankara’dan takip ettim. 'MHP nerede?' diye soranları ciddiye alıp cevap verecek değilim.

Şimdi vakit yollara düşme vaktidir. Depremin vurduğu 10 ilde milletimle tek yürek olacağım, tek ses olacağım. MHP nerede diyenleri ciddiye alıp cevap vermeyeceğim ancak yine de bir hatırlatma yapmadan geçemeyeceğim; biz her yerdeyiz.

Devleti bir kenara itip ahbap çavuş ilişkisi içinde yardım toplanması bizim nazarımızda yanlıştır. Yardımların AFAD aracılığıyla yapılması en doğru yoldur. Hatay'da baraj patladığı yalanını sosyal medyada servis edenler neyin peşindedir? Devletin yetişemediği ne vardır ki Ahbapçılar ve Babalacılar kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarların artık TV'lerde yer almaması lazımdır!"