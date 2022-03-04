Bahçeli Meral Akşener'i aramış: 'Hayret etti demesem yalan olur'

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İYİP Genel Başkanı Akşener'i koronavirüse yakalanması sonrası aradığını aktardı.

Takan görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

İYİ Parti lideri Meral Akşener de Ocak ayının son haftasında Kovid’e yakalanmıştı. Eşi Tuncer beyle 1 hafta evde karantinada kaldı. Doğaldır ki, Meral Akşener çok sayıda ‘geçmiş olsun’ telefonu aldı. Ama öyle bir isimden telefon geldi ki Akşener’e, o da çok hayret etti demesem yalan olur. Meral Akşener’i telefonla ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletmek için arayan İYİ Parti liderine MHP’den kopuş sürecinden beri ağır hakaretler yağdıran Devlet Bahçeli’nin ta kendisiydi. Aralarında hiçbir şey yokmuş gibi Devlet Bahçeli en nazik ses tonuyla ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Sonra, Meral Akşener’e karantina sürecinde dikkat etmesi gereken hususları teker teker sıraladı. Bahçeli, Akşener’e faydası olduğuna inandığı doğal ilaçları söyledi ve kullanmasını tavsiye etti, “Aman şunlara şunlara mutlaka dikkat et” mahiyetinde uyarıları oldu. Bahçeli, Akşener’e ısrarla “ıhlamur iç” dedi.