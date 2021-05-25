Bahçeli: İçişleri Bakanı yalnız değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bugüne kadar akıntıya kapılıp, onun bunun dolduruşuna gelerek siyaset yapmadık. Bundan sonra da yapmamızı kimse beklememelidir. Dibi görünmeyeden sudan su içmedik, hele hele korkuya hiç rehin düşmedik. Samanlıkta olmayan iğneyi arayanlarla, lafla peynir gemisi yürütme gayretindeki şaşkınları ciddiye almadan onları ipin üzerinde yürüyen cambazlarla baş başa bıraktık. Karanlık operasyonların hedefi haline getirmek için uğraşanlara, zemin yoklayanlara taviz veremeyiz. Göz yumamayız.

Açık seçik görüyoruz ki Türkiye'nin çevresindeki sisli ve sinsi kuşatma sertleşmektedir. Emel sahipleri kartlarını açık oynamaktadır. Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiyemizdir. Hedef milli birlik ve huzur ortamımızdır. Kale duvarlarımızı yıkmak maksadıysa sinerjisini ve sistemsel enerjisini Türkiye düşmanlarından alan bir tezgah kurulmuştur.

CHP bu pis senaryonun alt yüklecisi, üst figüranıdır. 6 ay içinde başka bir Türkiye görüleceğini söyleyen Kılıçdaroğlu kaosun bekçisi, krizin çeşnicisi konumundadır. HDP ise tetikte bekleyen fitnedir. Asıl bizi düşündüren, İP'in başkanının üstlendiği provokatörlük rolüdür. Siyonizme gülücükler saçan bu şahsın, Rize'nin ilçeleri İkizdere ve Çayeli ilçelerini ziyaret ederek olaylara sebebiyet vermesi, mercek altına alınmalıdır. Nasıl bir oyunun sahnelenmeye çalışıldığı fark edilecektir. İP Başkanı'nın bile bile, inadına yapar gibi, sanki toplumsal huzursuzluğun fitilini tutuşturmak için Rize'ye gitmesi yalnızca öngörüsüzlükle izah edilemez. Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'ye ziyareti anlaşılıyor ki baştan ayağa olay çıkarmak için tasarlanmıştır.

'Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz'

Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir. Hiç kimse TSK'nın onurlu komuta heyetine çamur atamayacaktır. TSK'nın ve İçişleri Bakanı'nın yalnız olmadığını özellikle ve önemle ifade ediyorum. Konu irademizin korunmasıdır. Konu devletimizin saygınlığı ve bekasıdır. Herkes yerini yurdunu bilmek zorundadır. Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz, sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez.

Seçilmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için faal halde olanlara bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir. Biden lobisinin zehir ve zillet saçan niyetleri Türkiye Cumhuriyeti'ni düşüremeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır. Biden'ın muhalefeti pışpışlayıp Cumhur İttifakı'nı hedef alması sonu hüsran olacak bir maceraya atılmaktır. İktidar ruhsatını ABD değil, kovboylar değil, güç odakları değil büyük Türk milleti vermektedir.

Sayın Binali Yıldırım'ı evladıyla birlikte töhmet altında bırakmak. Uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendirmek tek kelimeyle müfteriliktir."