Bahçeli: HDP vakit kaybetmeden kapatılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli özetle şunları söyledi:

'AYM'nin davayı suladırması doğru değildir'

''Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin talebiyle 25 Ocak 2023 tarihinde kapatılma davasının seçim sonrasında görüşülecek olması adalet ilkeleriyle tamamiyle aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışıdır? Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrası görüşecek midir? HDP kapatılmalı, kapısına kilit asılmalıdır. HDP'nin isteğiyle Anayasa Mahkemesi'nin davayı sulandırması doğru değildir.

'Adalet ilkelerine aykırıdır'

AYM'nin HDP'nin talebiyle kapatılma davasını seçim sonrasına bırakacak olması adalet ilkelerine tamamıyla aykırıdır. AYM, şehit kanlarını da seçim sonrasına bırakacak mıdır. HDP'nin isteğiyle AYM'nin davayı sulandırması kabul edilebilir değildir. Anayasa Mahkemesinin zamana oynama teşebbüsü terörün değirmenine su taşımaktadır."

'The Economist Türkiye'deki seçimin kana bulanacağını söylemiştir'

"Türkün ekmeğini yiyip gavurun kılıcını sallayanları Türk milleti asla affetmeyecektir. Seçim yaklaştıkça zehirli yılanlar bir bir deliklerinden çıkıyor. İngiliz The Economist dergisi Türkiye'deki seçimin kana bulanacağını söylemiştir."