MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, "Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli veya başka bir tanım altında öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir" dedi. "Pençe-Kılıç harekatı"yla ilgili de konuşan Bahçeli, "HDP, TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir" diyerek Anayasa Mahkemesi'ne yine çağrı yaptı.

Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Toplantı yaptığımız meydanlar dolup taşmaktadır. Masalarda değil meydanlardayız. MHP, algı oyunlarını bozarak, iftira düzeneklerini yıkarak geliyor. MHP, kiralık kalemlerin sahiplerini yenerek geliyor. MHP, anket şirketlerini bozguna uğrata uğrata geliyor.

2023 yılında adayımız belli kararımız nettir. Onun bunun ağzına bakan, el açan siyasi güruhun önümüze taş koyması, mücadelemizi sekteye uğratması beyhudedir. 2023 yılında 100. yıl dönümü cumhurun demokrasi zaferiyle kristalleşecek, Türkiyemizin hızına kimse yetişemeyecektir.

Öğretmen demek dünya demektir. Öğretmen gönülleri buluşturan, geleceğimizin hamurunu yoğuran ön yüzümüzdür. Öğretmen, gerçekte ona yakın olanları ve öğrencilerini doyuran, ileriye dönük dağınık ve başı boş hareketlerine çeki düzen veren, seven, sevdiren, güzeli gösteren, akıl ve ahlak uyumunu teyit eden yüksek misyonun unvanıdır. Öğretmenlerimize ne yapsak, hangi hakları versek bin defa helal olsun diyorum. Üzerimize ne düşerse yapmanın sözünü veriyorum. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Ücretli, sözleşmeli veya başka bir tanım altında öğretmen kalmamalı, hepsi kadroya geçirilmelidir. Kanaatimiz ve kararlılığımız budur.

Enes Kanter açıklaması

ABD'nin 10 Kasım 2022 tarihinde, Litvanya'da dünya özgürlükler kongresine Enes Kanter isimli tescilli teröristin katılması, Cumhurbaşkanımızın iftiralara maruz kalması bir hak mıdır? LGBTİ'yi desteklemek bir hak mıdır? Yoksa bir sapkınlık mıdır? İstiklal Caddesi'nde bombayla bebek arabası devirmek, altı insanımızı katletmek bir hakkın konusu mudur? TV'lerde sabitleşmiş sözde yorumculara, aydınım diye ortalıklarda gezinen şarlatanlara bilmediğimiz hak ve hukuk zemininde katlanmak mümkün ve muteberdir?

'HDP, TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir'

Terör ve terörizmle mücadele kesintisiz mücadele hakkımızdır. Harekata karşı gelen, bu harekatın durdurulması ile ilgili dünyaya çağrı yapan HDP, TBMM'ye sızmış düşman bakiyesidir. Böylesi parti görünümlü bir örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır. Bu bölücü kapatılmasın da Hazine'den aldığı paraları terör örgütüne akıtmaya devam mı etsin? AYM'nin hâlâ neyi beklediğini sormayalım mı? 2023 yılında artık bölücü siyasete son verilmeli. İlle de siyaset yapalım diyorlarsa toplansınlar, büyük kongrelerini iltihak ve iltica etsinler tek yumurta ikizleri CHP'ye.

CHP ve İYİ Parti'nin bazı yöneticileri, İstiklal Caddesi saldırısını aklama çabasındadır. Sorarım sizlere, bu iki partinin HDP'den ne farkı vardır? Bir CHP'li çıkıp teröristin PKK üyeliği muamma diyebiliyor. Bir İP'li çıkıp 'Ne delil var?' diye sorabiliyor. Bir başka ucube, İstiklal saldırısını hükümetin düzenlediğini iddia edebiliyor. Zillet İttifakı'nın teröristlere avukatlık yapması utanç verici bir alçalmadır. İçişleri Bakanımıza 'alçak' diyen, haksız suçlamalarda bulunan, surda gedik açmak için çırpınan, PKK -YPG adına saldıran terörist sevicilerin topu alçağın da alçağıdır.

Bu arada zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların, toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüz olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, fiyat etiketlerini şişirenlerden hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine inanıyoruz. Bu aç gözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Ekmeğimizden çalan, sofralarımızın tadını kaçıran, mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletimizin asli görevidir."