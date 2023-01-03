Bahçeli: Hak, hak sahibine iade edilecek

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulunuyor.

EYT düzenlemesiyle ilgili Meclis'te gerekeni yapacaklarını söyleyen Bahçeli, "Hak, hak sahibine iade edilmiştir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tecrübe hazinesidir. 2023 yılı Türkiye'nin kuruluşuyla Türk milletinin kurtuluş yıllarının parlak bir gelecekle buluşma rotasıdır. Kurtuluşumuzun fikri kaynağı bellidir o da Türk milliyetçiliğidir. İlhamını ecdadından alarak devletimizin kuruluş ilkelerini belirleyen lider bellidir, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1923'ün mesaj ve muhtevasını anlamadan, İstiklal Savaşı'nı anlamadan geleceğin yorumu imkansız değilse bile çok zordur. Belki çok bedel ödedik, belki çok çile çektik ama milletimizin istiklal sevdasıyla, yeminli Türk düşmanlarının nefes borusunu kesmeyi bildik."

"2023'te yapılacak seçim hem 13. Cumhurbaşkanı hem 28. dönem Meclis belirlenecektir. İster zamanında yapılsın ister erkene alınsın biz her şeye varız"

Bahçeli MHP'ye dönük eleştirilere "MHP olarak, siyasi çalışmalarımızı heyecanla sürdüreceğiz. Hiçbir bozguncunun planına dahil olmayacağız. Davamızı şerefsizce suçlayanlar vardır ve takibimiz altındadır. Bilinmelidir sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Bir ayak gelene iki ayak gideriz. Özellikle meclis çalışma takvimi içerisinde cumhur ittifakı çalışmalarından ödün vermemeliyiz." dedi

Bahçeli: Üç hilali de yargılatmayacağız

Sinan Ateş suikastıyla ilgili tek kelime etmeyen Bahçeli "Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın. Önümüzü kesmek için pusu kuranlar olacaktır bu doğaldır. Fakat hiçimse sabrımızı yanlışa yorumlamasın. Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkmasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz takip ettiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar verme küstahlığına tevessül etmeleri, ters tepecektir. Ağızlarını tetik dillerini tüfek yapan hayasızlara 2023’ü kirletmeyeceğiz üç hilali de yargılatmayacağız. Herkes bilsin ki eyvallahımız olmaz, bunlarla da hiç işimiz olmaz.

MHP, anlayan az anlamayana da çok gelir. Daldan dala atlayan ahlaksızlara diyorum ki defalarca açılmış asiti kaçmış gazoz gibisiniz.

Birileri istedi diye birileri iftira isnat etti diye hak bildiğimiz yoldan dönmeyiz. Belanın üzerine gitmeyiz, üzerimize gelen beladan da kaçmadık kaçmayız. Lider ülke Türkiye hedefimiz vicdanımızda taşırız. Ayağımıza basan olursa bunu da tahammül etmeyiz." açıklamasında bulundu.