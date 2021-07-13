Bahçeli: Gülen derhal iade edilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'a ilişkin konuşan Bahçeli, "Demokrasiye silah çekenler bizden uzaktadır. Biz yalanın değil, hakikatin izindeyiz. Siyaseti hizmet yarışı yerine zillet yarışına döndürenler, bizi anlayamaz" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle: