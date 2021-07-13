Bahçeli: Gülen derhal iade edilmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
15 Temmuz'a ilişkin konuşan Bahçeli, "Demokrasiye silah çekenler bizden uzaktadır. Biz yalanın değil, hakikatin izindeyiz. Siyaseti hizmet yarışı yerine zillet yarışına döndürenler, bizi anlayamaz" dedi.
Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:
- Cumhur ittifakı camdan yapılmış bir vitrin süsü değildir ki çatlasın yıkılsın. Cumhur ittifakı daha güçlü şekilde ayaktadır. Cumhur ittifakı sipariş üzerine kurulmamıştır. İttifakımızda çatlak aramaya kalkan nal toplamaya devam edecektir.
- 5 yıldır uykuları kaçmıştır. 15 Temmuz inancın işgale karşı kahramanca direnişidir. Türkiye için bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz'un sis bulutları henüz dağılmamıştır. Öcalan nasıl derdest edilip getirildiyse, Fethullah Gülen de aynı şekilde getirilmelidir. ABD müttefiklik hukukuna saygı gereği bunu yapmak zorundadır.
- İçerdekiler gariban değil haindir, katildir. CHP'ye göre 15 Temmuz tiyatrodur, masaldır.
- MHP mensupları Türkiye'nin zencileri değildir. Bizi devlete sızan örgütlerle bir tutmak en adi cinayet. Bizim kadrolaştığımızı iddia edenlere hodri meydan.
- Kılıçdaroğlu, yalan ve iftira kampanyasına her gün bir yenisini eklemektedir. Biz onu dinlerken utanıyoruz ama o konuşurken utanmıyor. Bizi devlete sızan örgütlerle bir tutmak en adi cinayet. Bildiğin bir şey var ve açıklamıyorsan namertsin.
- Danışıklı dövüş, bir siyaset planlaması sahnededir. Livaneli'nin bühtanlarını reddediyoruz. Önemli olan kimin ne söylediği değil kimin söylettiğidir.
- Erken seçim Türkiye düşmanlarının dayatmasıdır. Millet İttifakı'na tavsiyem adaylarını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına ulaşsınlar. Onlardan cevap gelmezse Biden'a sorsunlar..