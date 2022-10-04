Bahçeli EYT için tarih verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
- Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini yasalaştıracağız. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyeti bu yıl bitmeden çözüme kavuşturulacak.
- Zillete düşen Türkiye muhaliflerinde dürüstlüğün izi görülemez. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen husumetle bakılan Türkiye gerçeği artık dünya siyaset tarihinde göz kamaştırmaktadır.
- Anketler şunu söylemiş bunu söylemiş bizim için vızıltıdır, biz milletimize bakarız.
- 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız.
- Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için elimizden geleni yapacağız.
- 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.