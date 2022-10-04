Bahçeli EYT için tarih verdi

Bahçeli, 'EYT bu yıl bitmeden çözüme kavuşacak. Bu yara kapanacak, köklü bir çözüme kavuşacak' dedi.

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

  • Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini yasalaştıracağız. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyeti bu yıl bitmeden çözüme kavuşturulacak. 
  • Zillete düşen Türkiye muhaliflerinde dürüstlüğün izi görülemez. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen husumetle bakılan Türkiye gerçeği artık dünya siyaset tarihinde göz kamaştırmaktadır. 
  • Anketler şunu söylemiş bunu söylemiş bizim için vızıltıdır, biz milletimize bakarız. 
  • 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız. 
  • Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için elimizden geleni yapacağız. 
  • 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

     

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