Bahçeli 'doğal' demişti, HDP'den ilk açıklama geldi

HDP Van Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, AKP'nin HDP'ye yaptığı ziyaret ve Bahçeli'nin "doğal" açıklamasına ilişkin konuştu.

Halktv'den İsmail Saymaz'a konuşan Temel, AKP'nin HDP'ye yaptığı ziyareti beklemediklerini söyledi.

Temel, Bahçeli'nin ziyarete "doğal" demesine ilişkin ise "Onu da beklemiyorduk. Olması gerekeni söyledi. Bu iktidar hiçbir zaman doğruyu ve olması gerekeni söylemiyor ki" dedi.

Temel'in Saymaz'a verdiği yanıtlar şöyle:

Sizce neden geldiler?

AKP zayıflamıştır, demokrasi güçleri nezdinde inandırıcılığını kaybetmiştir. Muhalefete mevzi kaptırmaktadır. Üç hassas nokta seçildi. Biri türban, ikincisi aile yapısı. Üçüncüsü HDP’nin Kürt dinamiği. AKP beş yıldır Kürtlere düşmanlık yapıyor. Bu, aynı zamanda Kürtlere düşmanlık siyasetini perdeleme girişimidir.

Bahçeli’nin “Doğal” demesini bekliyor muydunuz?

Onu da beklemiyorduk. Olması gerekeni söyledi. Bu iktidar hiçbir zaman doğruyu ve olması gerekeni söylemiyor ki.

Bahçeli neden söyleme gereği hissetti?

Dedim ya, zayıflayan iktidarın muhalefeti parçalama, birbirine düşürme, müzakere edecek zeminden yoksun bırakma, Akşener’in çıkışlarına vesile olma gibi, kendi içinde bir sürü amaç taşıdığı için Bahçeli’nin onayı olmadan olmaz o işler.

Sizce ziyaretten Bahçeli’nin haberi var mı?

Mutlaka vardır. Bu bir iktidar mutabakatı.

Anayasa değişikliğine ilişkin tavrınız belli mi?

O kararı vermiş değiliz. İçeriği görmek, görerek değerlendirme yapmak, iktidarın niyetini daha net gözlemlemek istiyoruz. Muhalefetin tuzağa düştüğünü düşünüyoruz. Başta Kılıçdaroğlu’nun.

Ne gibi?

Kim gündeme getirdi? Türkiye gündeminde olmayan bir konu. Allah aşkına, ben size soruyorum. Başörtüsüyle nereye girilmiyor Türkiye’de? Meclisteyiz, orada var. Bu hikayeyi muhalefet başlattı ama iktidar tuzağa düşürmek istiyor.

Size göre başörtüsü diye bir sorun yoktu. Kılıçdaroğlu, hükümete fırsat verdi.

Kesinlikle. Hükümetin yeni bir oyun kurmasının pasını verdi.

Türkiye’de başörtüsü büyük oranda sorun olmaktan çıktı.“Başörtüsü önemsizdir” demiyorum. Siyasi sembole dönüşmüş. Giyim, özgürlükler konusunda sonda gelecek bir meseledir.

O halde Kılıçdaroğlu hatalı bir adım attı.

Şüphesiz. Ona hata yaptırdılar.

Kimi muhalifler sizi AK Parti ile görüştüğünüz için eleştiriyor.

Düşünebiliyor musunuz, İyi Parti bizden beş dakika sonra aynı heyetle görüştü ama Akşener bugün HDP’yi AKP ile özdeşleştirdi. Kendileri konuşmamış gibi HDP’nin büyük bir ayıp yaptığını ve utanmadan sıkılmadan oturduklarını söylüyor. Oysa iktidar Akşener’e söylenmedik söz bırakmıyor. “FETÖ’cü” dediler. Cinsiyetçi söylemde bulundular. Ama oturdular. Tutarsızlığın en korkunç halini yaşıyor muhalefet. AKP, Millet İttifakı’nı dövüyor ve “HDP gizli ortak” diyordu. Bu yalandı. Şimdi muhalefet “AKP ile HDP iş tutuyor” yalanına sarılıyor. Bu biz’siz cümle kurulamadığı gerçeğini anlatan trajik bir durum.