Bahçeli: Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Yüzyılı davetine icabet ediyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te grup toplantısında gündeme dair değerlendirmede bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar gökten zembille inmemişlerdir. Hepsi Osmanlı İmparatorluğu döneminde gözlerini açmışlar, Osmanlı İmparatorluğu'na hizmet etmişlerdir. 20'nci yüzyıl hem ülkemiz hem dünya için sarsıcı olaylarla geçmiştir. 20'nci yüzyıl Türk milletinin beka, Türkiye'nin derlenme, toparlanma yüzyılıdır. 1923-1946 tek parti dönemi, 1946-2017 yılları arasında çok partili parlamenter sistem Cumhuriyet'in ikinci evresidir. 2017'den geleceğe açılan üçüncü evresi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile anılacaktır.

Türkiye Yüzyılı beyanı devlet ve toplum hayatımıza yeni bir hedef, yeni bir nefes, yepyeni bir ivme kazandırmıştır. Türkiye Yüzyılı çağrısı kızıl elma seferberliği çağrısında tedarik sahasına geçiştir. Türk milletimize hizmet azmi Türkiye Yüzyılı kavrayışıyla zirveye çıkacaktır. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim' davetine icabet ediyor, çağrıya kulak veriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın 17 başlığını destekliyoruz. Türk milleti beklenendir, özlenendir. Dünyadan Türk'ü ve Türkiye'yi çekip çıkarın geriye hiçbir şey kalmayacaktır.

3 Kasım 2000 yılında gerçekleştirdiğimiz olağan büyük kurultayda 100 yılla sözleşme hedefimizi açıklamıştım. O günkü beyanımızla bugünkü Türkiye Yüzyılı kararlılığı üst üste çakışmış, birbirini tamamlamış, Türkiye ve Türk Milleti muazzam bir uyanışa geçmiştir. Biz Türkiye Yüzyılı'nın dünya geneline, insanlık gündemine tıpkı bir cemre gibi düşme mücadelesinde sonuna kadar varız, buna da kararlıyız. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın gelin birlikte inşa edelim, gelin Türkiye Yüzyılı'nı yeni milli mutabakat zemini haline dönüştürelim icabetine kulak veriyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ifade eden 17 başlığın hepsini yerinde buluyor, destekliyoruz.

Kılıçdaroğlu'na TOGG çağrısı

Dev artık uyanmakla kalmamış, muhteşem bir teknolojik atılımla ayağa kalkmıştır. Türkiye artık kendisine has birikim, imkan ve kabiliyeti ile otomobilini yapacak aşamaya gelmiştir. Bundan sadece Türkiye alerjisi olan odaklar rahatsız olur. Sayın Kılıçdaroğlu sana bir kötü haber vereyim, TOGG'un seri üretimi 2023'te başlıyor. Siparişini vermek için haydi şimdiden kuyruğa gir. TOGG'un törenine katılarak ortak sevinci başlattık. Kılıçdaroğlu'na diyorum ki zaman bulursan, yolunu öğrenirsen Gemlik'e gitmeni tavsiye ediyorum.

Akaryakıt koyulmadığından dolayı 100 metre sonra duran Devrim otomobilinden 61 yıl sonra Türkiye'de bir çığır açılmış, müstesna bir adım atılmıştır. Yapamazsınız diyenle ters köşededir. Üretemezsiniz diyenler uçurumun dibindedir. Satamazsınız diyenler de yakında tel tel dağılacaktır. 'Yerli otomobil intihardır' diyenler ise mandacılardır, hepsi yabancı beslemeleridir."