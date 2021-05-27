Bahçeli: Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin MYK ve il başkanları toplantılarının ardından yaptığı yazılı açıklamada "Cumhur İttifakı’nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız" dedi.

Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"- Sokak dedikodularına bel bağlayan, sosyal medya fitnelerini geçim kapısı gören, suç ve terör örgütlerinin şantajlarından bayağı şekilde medet uman zillet ittifakı milletimizin engin feraset ve gıpta edilecek irfanı karşısında asla tutunamayacaktır. Bugün kimin kiminle işbirliği yaptığı, kimlerin hangi mahfillerin kuklası haline geldiği bellidir, belgelidir.

- Türkiye'nin siyasi ve toplumsal dengesini bozarak güç ve iktidar devşirmek için kuyruğa girenler zalimlerin oyun uşağı olmakla birlikte zilletin kapı kuludur. Milliyetçi Hareket Partisi kirli niyet sahiplerine karşı Türk milletiyle bir ve beraberdir.

- Kalbi Türkiye sevdasıyla çarpan hiçbir dava arkadaşım, hiçbir muhterem vatandaşım vatan ve millet muhaliflerinin senaryolarına prim ve destek vermeyecektir.

- Türkiye'ye cephe almış ülkelerin, organize suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, bölücü mihrakların, demokrasi karşıtlarının taciz ve tezviratlarına hiçbir şekilde kulak asmadan yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız."